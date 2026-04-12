Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước

TPO - Trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3) đã dũng cảm lao ra vùng nước xoáy, kịp thời cứu sống hai người gặp nạn.

Ngày 12/4, anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, đại diện Đoàn phường cùng thôn đã trao giấy khen và phần quà động viên em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 10/4, khi đang dạo biển, Thành phát hiện 3 người chới với giữa khu vực có dòng nước xoáy nguy hiểm. Không chần chừ, em nhanh chóng mượn phao của người dân rồi bơi ra ứng cứu.

Dù sóng lớn liên tục đánh ngược, Thành vẫn nỗ lực tiếp cận và lần lượt đưa được hai nạn nhân vào bờ an toàn. Người còn lại do kiệt sức và dòng nước chảy xiết nên không thể cứu kịp.

Đoàn phường Vinh Lộc khen thưởng em Thành vì dũng cảm cứu người đuối nước.

Tại buổi trao thưởng, Đoàn phường Vinh Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của Thành, xem đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái và kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng. Đơn vị cũng kỳ vọng hành động này sẽ được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong thanh thiếu niên.

Được biết, Thành là học sinh chăm ngoan, có trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Gia đình em thuộc diện khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Những ngày qua, Nghệ An xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều học sinh tìm đến sông, hồ, biển để tắm giải nhiệt. Chỉ trong 3 ngày, địa phương đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp học sinh tử vong do đuối nước, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong mùa hè.