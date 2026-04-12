Giới trẻ Huế tưng bừng tranh tài trên Đường đua xanh

TPO - Giải bơi Đường đua xanh lần thứ VI - năm 2026 tại TP. Huế diễn ra sôi nổi, với 442 vận động viên đến từ 42 trường học tham gia tranh tài, ghi nhận số lượng đơn vị và người dự thi đông nhất từ trước đến nay, tạo nên ngày hội thể thao tưng bừng, sôi động của học sinh trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/4, tại bể bơi Thanh thiếu nhi (57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế), Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức giải bơi Đường đua xanh lần thứ VI - năm 2026, thu hút 442 vận động viên đến từ 42 trường tiểu học và THCS tham gia. Đây là mùa giải có số lượng đơn vị và vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Giải bơi Đường đua xanh TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 thu hút 442 vận động viên đến từ 42 trường tiểu học và THCS tham gia.

Hơn 400 vận động viên là học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 tranh tài ở 3 nhóm tuổi, gồm lớp 4 - 5, lớp 6 - 7 và lớp 8 - 9. Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung cá nhân gồm bơi tự do, bơi ếch với các cự ly 25m, 50m, 100m, cùng 3 nội dung tiếp sức đồng đội.

Đây là mùa giải có số lượng đơn vị và vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Ở nhóm lớp 4 - 5, các nội dung 25m tự do và 25m bơi ếch thu hút đông vận động viên nhất, với hàng chục lượt đăng ký mỗi nội dung. Nhóm lớp 6 - 7 tranh tài ở cự ly 50m tự do và 25m bơi ếch, trong khi nhóm lớp 8 - 9 thi đấu ở các cự ly dài hơn gồm 100m tự do, 50m bơi ếch và tiếp sức 4x50m.

Các vận động viên là học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 tranh tài ở 3 nhóm tuổi.

Giải bơi năm nay có sự tham gia của nhiều đơn vị trường học đến từ các phường, xã trên địa bàn TP. Huế như Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thanh Thủy, An Cựu, Kim Trà, Dương Nỗ, Phú Bài, Thủy Xuân… tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, lan tỏa phong trào học bơi trong học sinh.

Giải bơi góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, chủ động phòng chống đuối nước trong học sinh, giới trẻ.

Ban tổ chức cho biết, giải Đường đua xanh nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn bơi trong trường học, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, chủ động phòng chống đuối nước. Đồng thời, đây cũng là sân chơi thể thao lành mạnh để học sinh giao lưu, học hỏi, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao giải cá nhân cho từng nội dung gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra, giải toàn đoàn cũng được trao cho các đơn vị có thành tích xuất sắc theo từng khối, gồm giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích.