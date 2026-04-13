Nguyễn Thanh Thảo, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương: ‘Sân chơi Fintech là bệ phóng rút ngắn 2 năm lộ trình sự nghiệp’

Từng ghi dấu ấn tại vòng chung kết Social Business Creation do HEC Montréal (Canada) tổ chức, Nguyễn Thanh Thảo - cựu sinh viên Đại học Ngoại thương - chọn sân chơi Fintech do F88 phối hợp Học viện Ngân hàng như bước thử thách quyết định để kiểm chứng năng lực và cảm nhận nhịp vận hành doanh nghiệp.

Bước chuyển mình từ tư duy học thuật sang thực thi

Ngay từ khi còn là sinh viên, Thảo từng có thời gian trao đổi tại Phần Lan và hoạt động năng nổ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Tuy nhiên, kể cả với trải nghiệm học tập quốc tế, cô vẫn thường bị cuốn theo lý thuyết, trong khi luôn khao khát được thử sức và đưa kiến thức vào thực tế doanh nghiệp.

Bước ngoặt thực sự đến khi Thảo tham gia cuộc thi Fintech do F88 tổ chức, nơi không còn công thức hay giải pháp sẵn có. Thay vào đó, cô cùng các đội thi trực tiếp phân tích dữ liệu, xây dựng phương án và đưa ra lựa chọn trong bối cảnh nhiều ràng buộc, nơi mỗi quyết định được cân nhắc về hiệu quả, tính khả thi và giá trị thực tế.

“Trước đây, em nghĩ chỉ cần học tốt là đủ. Nhưng khi bắt đầu làm, em mới nhận ra việc hiểu vấn đề trong bối cảnh cụ thể quan trọng hơn rất nhiều”, Thảo chia sẻ.

Từ những va chạm ban đầu, cách tiếp cận của Thảo dần dịch chuyển theo hướng thực tiễn hơn. Trải nghiệm tại F88 vì thế trở thành điểm nối quan trọng, giúp cô từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nền tảng học thuật, với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp hiện nay.

Nguyễn Thanh Thảo (đứng giữa cầm cup) chụp ảnh cùng đội giải nhất.

Thu hẹp khoảng cách "Từ giảng đường đến Doanh nghiệp"

Chia sẻ về cuộc thi, Thảo cho rằng, đây không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường thực chiến, nơi được tiếp cận trực tiếp cách vận hành của doanh nghiệp. Làm việc cùng các cố vấn cấp cao trong ngành Fintech, cô được lắng nghe những góc nhìn chiến lược và nhận lời khuyên quý giá cho con đường nghề nghiệp.

Sau khi gia nhập F88, Thảo được tham gia vào các dự án chiến lược của doanh nghiệp, trong đó có việc xây dựng chiến lược Phát triển bền vững. Đồng thời, cô được luân chuyển qua các phòng ban trọng yếu như Trung tâm Truyền thông Thương hiệu và Trung tâm Quản trị Rủi ro. Qua đó, Thảo hiểu rõ hơn “nhịp thở” của ngành Tài chính toàn diện tại Việt Nam, từ cách các phòng ban phối hợp, quy trình ra quyết định, đến cách những dự án được triển khai thực tế.

Qua hành trình này, Thảo phát triển rõ rệt năng lực chuyên môn, từ phân tích dữ liệu, xây dựng phương án đến ra quyết định trong môi trường thực tiễn. Đồng thời, cô củng cố khả năng quản lý dự án và phối hợp liên phòng ban, mở ra cơ hội đảm nhận những vai trò chiến lược và định hướng nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tài chính.

"Đi tắt đón đầu" – Rút ngắn lộ trình 2 năm sự nghiệp

Thành quả thực tế mà Thảo tự hào nhất không phải là giải thưởng, mà cơ hội tham gia chương trình Quản trị viên tiềm năng của F88 với lộ trình trở thành chuyên gia chỉ trong vòng 2 năm. Thay vì mất nhiều năm sau tốt nghiệp để thử và sai, Thảo đã có thể kiểm chứng khả năng, hình thành định hướng nghề nghiệp rõ ràng và tự tin bước vào môi trường chuyên nghiệp.

"Trải nghiệm này giúp em thu hẹp mọi khoảng cách, từ học đến làm, từ sự mơ hồ đến định hướng rõ ràng. Đây chính là bước đệm giúp em đi nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa", Thảo nhấn mạnh.

Câu chuyện của Thảo là minh chứng rằng trải nghiệm sớm là khoản đầu tư giá trị nhất trong hành trình nghề nghiệp. Thảo không chỉ đối mặt với thử thách thực tế mà còn học cách vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể, rèn khả năng thích ứng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đồng thời, cô cũng xây dựng mạng lưới kết nối với những người đi trước và các nhân tố trẻ xuất sắc, tạo nền tảng vững chắc để chủ động nắm bắt cơ hội và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tiếp nối thành công của cuộc thi trước, F88 tổ chức FINNOVA 2026 - mở ra cơ hội cho các sinh viên trẻ xây dựng dự án thực tế tạo giá trị. Trong quá trình này, sân chơi mang đến “bài toán thực” cho những bạn có năng lực, nơi người học không chỉ quan sát mà còn được thử sức với tình huống cụ thể, rèn khả năng thích nghi và tư duy giải quyết vấn đề trong môi trường doanh nghiệp. Cuộc thi còn trao giải thưởng giá trị lên tới 50 triệu đồng, đồng thời là “cánh cổng” bước thẳng tới chương trình Quản trị viên tiềm năng của F88 mang tên F88 NextGEN.