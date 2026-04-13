Thanh niên Việt - Trung cùng bàn về vai trò, lý tưởng của người trẻ

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc, nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên tham gia chương trình giao lưu chia sẻ sách “Tập Cận Bình và những người bạn sinh viên” giữa thanh niên Trung – Việt.

Niềm tin lớn vào thế hệ trẻ

Trao đổi tại buổi giao lưu, chị Dương Thị Điểm - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên chia sẻ khi đọc cuốn sách “Tập Cận Bình và những người bạn sinh viên”, chị liên tưởng đến tinh thần trong các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thanh niên, đặc biệt là bài viết “Thanh niên với tương lai của đất nước” và bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”. “Những nội dung này có sự gặp gỡ rất sâu sắc ở một điểm: Đều đặt niềm tin lớn vào thế hệ trẻ, đồng thời nêu ra yêu cầu rất cao đối với thế hệ trẻ trong thời đại mới”, chị Điểm nói.

Chị Dương Thị Điểm (bên phải) - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tại buổi giao lưu

Theo chị Điểm, nếu cuốn sách “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” nhấn mạnh việc người trẻ phải có chí hướng, nền tảng giá trị và bản lĩnh từ sớm, thì bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại đặt ra yêu cầu rất rõ đối với thanh niên Việt Nam hôm nay: Không chỉ có khát vọng, mà còn phải có năng lực để biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Đây là điểm gặp nhau rất ý nghĩa giữa hai thông điệp: Người trẻ muốn đi xa, trước hết phải đi đúng; muốn cống hiến lớn phải chuẩn bị nền tảng thật vững; muốn “vươn mình” trong thời đại mới thì nhiệt huyết chưa đủ, mà còn phải có tri thức, kỹ năng, tư duy số, ngoại ngữ, khả năng hội nhập và một bản lĩnh chính trị vững vàng.

Những tư tưởng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đều đặt niềm tin lớn vào thế hệ trẻ

“Tôi tin rằng, nếu mỗi người trẻ đều biết “cài đúng cúc áo đầu tiên của cuộc đời” (trong sách Tập Cận Bình và các bạn sinh viên), biết nuôi dưỡng khát vọng tốt đẹp, biết học hỏi không ngừng và dám dấn thân trong thực tiễn; chúng ta không chỉ có một thế hệ trẻ trưởng thành, mà sẽ có một thế hệ thực sự đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để “vươn mình” trong tương lai”, chị Điểm nói.

Bạn Nguyễn Tấn Hưng, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt bày tỏ đặc biệt ấn tượng với tám chữ vàng: “Chí tồn cao viễn, hành tuần tự nhiên”. Đây không chỉ là một lời căn dặn đơn thuần mà đã trở thành triết lý sống, định hướng cho thanh niên cách nuôi dưỡng lý tưởng và hành động đúng đắn giữa một thế giới đầy biến động. Hưng cho rằng, tư tưởng này cũng có sự tương đồng sâu sắc với những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam về việc giữ vững bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Bạn Nguyễn Tấn Hưng (phải) - sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho rằng, cần xây dựng một hệ tư tưởng vững vàng để không lạc bước trước những biến động thời đại

Chương trình giao lưu diễn ra trong sự thân thiện, cởi mở

“Thế hệ trẻ chúng ta, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng đều cần xây dựng một hệ tư tưởng vững vàng để không lạc bước trước những biến động thời đại. Và tôi tin rằng những buổi giao lưu hôm nay chính là hành động thiết thực nhất để chúng ta cùng thu về những giá trị thực tiễn, thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết giữa hai dân tộc”, Hưng nói.

Gắn vận mệnh cá nhân với vận mệnh đất nước

Từ phía nước bạn Trung Quốc, anh Tề Chí Đông - nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Thống kê ứng dụng, Khoa Toán học, Đại học Trung Sơn chia sẻ, trong tập 2, bài 17 của cuốn sách “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên”, Tổng Bí thư cũng căn dặn thanh niên: “Phải gắn chặt vận mệnh của bản thân với vận mệnh của quốc gia, dân tộc”. Câu nói ấy cũng khiến anh nhớ đến lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”.

Các bạn trẻ Trung Quốc chia sẻ tại chương trình.

“Sự đồng điệu về chân lý vượt qua biên giới khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng: Gắn vận mệnh cá nhân với vận mệnh đất nước chính là sứ mệnh thời đại chung của thanh niên Trung Quốc và Việt Nam”, anh nói.

Anh Đông cho biết, Trung Quốc ngày nay mang đến cho thanh niên một không gian rộng lớn để phát huy tài năng; Việt Nam hôm nay cũng đang kêu gọi thế hệ trẻ dấn thân, đảm nhận trách nhiệm.

“Chúng ta đều yêu Tổ quốc của mình, mà tình yêu ấy quý ở sự cống hiến, trọng ở tinh thần trách nhiệm. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ lời căn dặn của lãnh đạo, gắn chặt vận mệnh cá nhân với vận mệnh quốc gia, dân tộc. Hãy dùng tuổi trẻ của chúng ta để viết nên chương mới cho tình hữu nghị Trung – Việt, đóng góp sức trẻ của thế hệ mình vào công cuộc hiện đại hóa của hai nước!”, anh Tề Chí Đông nói.

Lắng nghe chuyên đề buổi giao lưu và nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam, Trung Quốc, bạn Nguyễn Minh Hạnh - sinh viên năm 4 chuyên ngành Lịch sử, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) càng thấm nhuần rằng, ở những thời điểm quan trọng của lịch sử, thế hệ trẻ luôn giữ vai trò đặc biệt đối với vận mệnh quốc gia.

Bạn Nguyễn Minh Hạnh (giữa), sinh viên năm 4 chuyên ngành Lịch sử, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) bày tỏ thấm nhuần tư tưởng, ở những thời điểm quan trọng của lịch sử, thế hệ trẻ luôn giữ vai trò đặc biệt đối với vận mệnh quốc gia.

Trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng đến thanh niên Việt Nam: Yêu nước trong thời đại mới phải được thể hiện bằng tri thức, bằng năng lực và bằng khả năng làm chủ tương lai. Điều đó cho thấy thanh niên hôm nay không chỉ cần có khát vọng, mà còn phải có bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với đất nước.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam thảo luận sôi nổi tại chương trình

Thanh niên cần không ngừng học tập, chủ động tiếp cận những lĩnh vực mới, sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Có thể thấy tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình một mẫu hình thanh niên thời đại mới: Có trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến. Theo Minh Hạnh, đó không phải là hình mẫu lý tưởng xa vời mà là yêu cầu thực tiễn đặt ra cho mỗi người trẻ trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ; đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở rằng tương lai không tự đến, mà phải được kiến tạo bằng chính nỗ lực, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Những món quà hữu nghị được trao và những cái siết tay của bạn trẻ hai nước thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của thanh niên hai nước Việt - Trung