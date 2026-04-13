Tìm về nguồn cội hữu nghị

TP - Đi qua những “địa chỉ đỏ” ghi dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chạm tay vào những viên gạch thời gian của Vạn Lý Trường Thành hay “xuyên không” về những năm tháng Vạn lý trường chinh tại Diên An…, mỗi bước chân của thanh niên Việt Nam trong “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” không chỉ là chuyến đi tìm về lịch sử, mà còn là hành trình kết nối những nhịp đập của tuổi trẻ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi.

Theo dấu chân Người

Giữa dòng chảy ấm nồng của tình hữu nghị, tôi có dịp cùng đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ năm 2025. Với chủ đề “Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai”, lịch trình 8 ngày của đoàn đầy ắp hoạt động tại Bắc Kinh và Thiểm Tây mang đến nhiều cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc, nhất là về những giá trị cách mạng, về tinh thần và bản lĩnh của thế hệ đi trước; đặc biệt tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công vun đắp.

Điểm chạm cảm xúc đầu tiên của những đại biểu trẻ đất Việt trên đất nước bạn là ôn lại những dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Trong đó, có dấu mốc 11/11/1924, Người xuất phát từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách là phiên dịch kiêm thư ký cho cố vấn Liên Xô Borodin. Từ đây, tại Quảng Châu, Người đã chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, công tác lý luận, tuyên truyền, tạo cơ sở cho việc thành lập chính Đảng ở Việt Nam. Cũng nơi này, Người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hành trình cũng đã đưa chúng tôi đến với di tích Trường Chế tạo Máy móc Bắc Kinh, nay là Trường ĐH Công nghệ thông tin Bắc Kinh. Không khí của buổi sáng 4/7/1955 như ùa về khi chúng tôi được xem lại bức ảnh tư liệu quý giá và qua lời giới thiệu của lãnh đạo nhà trường. Ngày ấy, đông đảo học viên Việt Nam và Trung Quốc hân hoan vây quanh và dành những tràng pháo tay giòn giã đón chào Bác đến thăm trường. Hình ảnh, bài viết trang báo cũ vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc Bác Hồ vỗ tay, mỉm cười giữa những người trẻ khao khát khoa học kỹ thuật.

Cảm xúc tự hào khi nghe người trẻ Trung Quốc chia sẻ về dấu ấn của Bác đến nay vẫn còn vẹn nguyên với thành viên đoàn Hành trình đỏ chúng tôi. Anh Lê Quang Trạng, một nhà văn trẻ trong đoàn, cho hay, qua những câu chuyện về hành trình hoạt động của Bác ở Trung Quốc, và thực tế thăm những nơi Bác từng sống và làm việc, anh được hiểu sâu sắc hơn về hành trình của Bác.

“Trước đây, tôi chỉ được biết về hành trình của Bác qua sách, báo đài. Nay trực tiếp đến thăm, nhìn thấy những kỷ vật, nghe những câu chuyện từ chính người bạn Trung Quốc, tôi càng thấu cảm nghị lực phi thường của Người. Đêm nằm trên tàu hỏa di chuyển qua các địa phương trong hành trình, tôi cứ hình dung về những năm tháng Bác băng rừng lội suối để tìm đường cứu nước. Đó là bài học về ý chí mà thế hệ chúng tôi phải học tập suốt đời”, anh Trạng nói.

“Xuyên không” ở Diên An

Diên An (tỉnh Thiểm Tây) là “cái nôi” - nơi ngọn lửa cách mạng Trung Quốc bùng cháy rực rỡ nhất. Đến với Diên An, đoàn thanh niên Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển vượt bậc của một đô thị hiện đại nhưng vẫn bảo tồn vẹn nguyên những giá trị lịch sử.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ﻿ năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Sự xúc động dâng trào khi chúng tôi có mặt tại Nhà hát lớn Đông Phương Hồng để theo dõi vở diễn thực cảnh mang tên “Diên An, Diên An”. Đây không chỉ là một vở kịch, mà là một trải nghiệm “xuyên không” thực thụ. Bằng sự kết hợp tài tình giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại và công nghệ điện tử, khán giả thanh niên Việt Nam cũng như khán giả nhiều độ tuổi ở Trung Quốc, như được hòa mình vào cuộc Vạn lý trường chinh cam go, oai hùng. Những dãy núi tuyết trắng xóa, những thảo nguyên mênh mông hiện ra ngay trước mắt. Chúng tôi nín thở theo dõi từng bước chân của những chiến sĩ trẻ, cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành và hy sinh của thanh niên cách mạng Trung Quốc năm xưa.

Từ nhà hát, chúng tôi cũng đã có dịp hoà mình vào không gian di tích Dương Gia Lĩnh, Táo Viên… để hiểu vì sao Diên An lại trở thành biểu tượng của tinh thần tự lực cánh sinh, kiên cường bất khuất.

Ấn tượng về Diên An - cái nôi cách mạng Trung Quốc và cách nghệ thuật tái hiện sinh động ấy đã theo chúng tôi trong suốt hành trình và đến nay, mỗi khi nhớ lại chuyến đi. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, ca sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, đại biểu tham gia hành trình, xúc động: “Là một nghệ sĩ, tôi thực sự bị chinh phục bởi cách bạn làm nghệ thuật để giáo dục lịch sử. Âm nhạc và công nghệ đã xóa nhòa rào cản ngôn ngữ. Khoảnh khắc chúng tôi cùng hát vang những giai điệu quen thuộc về tình hữu nghị, tôi hiểu rằng nghệ thuật chính là sợi dây kết nối tâm hồn bền chặt nhất”.

Bài học từ những viên gạch trường thành

Trong hành trình này, một trải nghiệm không thể quên là khi đoàn đứng trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ. Nhìn những viên gạch xếp chồng lên nhau, trải dài tít tắp, nhà văn trẻ Lê Quang Trạng đã có một liên tưởng đầy ý nghĩa về sự kết nối. “Tôi hình dung mỗi viên gạch như một người lính. Dù thấp hay cao, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng chính sự gắn kết khăng khít đã giúp trường thành bền bỉ qua hàng ngàn năm chiến tranh và bão táp. Đó là bài học về sự đoàn kết. Tôi đang ấp ủ một truyện dài về những viên gạch ấy - những viên gạch của lòng dân và sự đoàn kết dân tộc”, anh Trạng nói.

Sự kết nối ấy không chỉ nằm ở lịch sử, mà còn hiện hữu trong cách các bạn Trung Quốc bảo tồn di sản. Từ Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đến các khu di tích cách mạng, tất cả đều được số hóa, tái hiện trực quan sinh động. Những người trẻ làm trong ngành văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam trong đoàn chúng tôi, như nhà văn Lê Quang Trạng, nghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Đăng Hiếu… và những người sáng tạo nội dung số đều thầm hứa sẽ mang những kinh nghiệm này về áp dụng tại quê hương, để lịch sử và truyền thống văn hoá - nghệ thuật không chỉ nằm trong sách vở mà phải sống động trong tim mỗi bạn trẻ.

Anh Lê Quang Trạng (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan trong Hành trình.

﻿Ảnh: NVCC

Chị Tạ Diễm My tham quan địa chỉ đỏ tại Trung Quốc trong Hành trình. Ảnh: NVCC

Mang về niềm tin và khát vọng “gen đỏ”

Khép lại hành trình 8 ngày đầy ắp kỷ niệm, điều quý giá nhất chúng tôi mang về chính là “gen đỏ” - một khái niệm đầy hình tượng mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước đã nhấn mạnh tại Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung kế thừa gen đỏ” trong khuôn khổ Hành trình đỏ 2025.

“Hành trình giúp những người trẻ thấm thía hơn giá trị của hòa bình, thêm trân trọng lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, đồng thời hiểu sâu sắc và trân quý hơn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Từ những trải nghiệm ý nghĩa đó, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân và sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”. Chị Tạ Diễm My – Biên tập viên NXB Kim Đồng

Anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, đã kêu gọi tuổi trẻ hai nước: “Hãy để "gen đỏ" trở thành gen của niềm tin, của sự kiên định vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và tình hữu nghị láng giềng đời đời bền vững”. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định: “Gen đỏ không chỉ nằm trong ký ức lịch sử, mà phải sống trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay. Kế thừa gen đỏ là phải dấn thân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hành trình đỏ của chúng tôi đã khép lại, nhưng những xúc cảm, nhiệt huyết từ các “địa chỉ đỏ” và những câu chuyện về Bác Hồ trên đất bạn vẫn đang cháy rực trong lòng mỗi đại biểu. Những doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ Đoàn, sinh viên trong đoàn ôn lại hành trình của mình, cũng như theo dõi hoạt động của các đoàn Hành trình đỏ tiếp theo, với niềm tin bản hùng ca hữu nghị Việt - Trung sẽ được viết tiếp bởi những đôi tay và khối óc của thế hệ trẻ hôm nay: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Hữu nghị - Cùng kiến tạo tương lai”.