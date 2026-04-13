Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành, đẩy mạnh hợp tác thanh niên Việt Nam - Australia

TPO - Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Australia, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các đại biểu Quốc hội trẻ và thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác, gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững; đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ngày 13/4, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia do bà Sook Yee Lai - Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia dẫn đầu.

Cùng dự buổi tiếp có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao hoạt động giao lưu hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia góp phần tích cực củng cố quan hệ Việt Nam – Australia, nhất là trong lĩnh vực giao lưu và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ của hai nước.

Bà Thanh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia, đối tác chiến lược toàn diện tin cậy, có vị thế ngày càng cao tại khu vực và chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với Việt Nam.

"Tôi đánh giá cao mục đích, nội dung chương trình làm việc của đoàn, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giao lưu thanh niên giữa hai nước trong thời gian tới", bà Thanh nói.

Thông tin về quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong những năm vừa qua hai nước đã thực hiện rất nhiều thoả thuận và đạt nhiều kết quả thành công. Hai nước đã hoàn thành 96% Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2024 - 2027. Tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều quốc gia thắt chặt chi tiêu, Việt Nam đánh giá rất cao việc Australia tăng ngân sách ODA cho Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục xem xét sửa đổi các luật liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các đối tác chiến lược thực hiện dự án ODA, trong đó có Australia.

Bà Thanh mong muốn, trong thời gian tới thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Australia như: giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

"Tôi mong muốn bà Trưởng đoàn và các vị nghị sĩ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho công dân, sinh viên Việt Nam sang học tập, làm việc và du lịch tại Australia. Đồng thời, hy vọng phía Australia sẽ tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam trong những năm tới", bà Thanh bày tỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã giao nhiệm vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam làm nòng cốt trong việc duy trì, làm mới các cơ chế hợp tác với Hội đồng Giao lưu chính trị Australia.

“Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các đại biểu Quốc hội trẻ và thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác tích cực gắn kết chặt chẽ đặc biệt là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh, như giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu và hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thay mặt đoàn đại biểu, bà Sook Yee Lai bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp thịnh tình của phía Việt Nam và ấn tượng sâu sắc với những di sản văn hóa, con người Việt Nam.

Bà Sook Yee Lai đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN; là một mắt xích quan trọng trong quan hệ của Australia với cộng đồng ASEAN. Bà Sook Yee Lai nhấn mạnh hai nước còn nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác và chia sẻ mục tiêu chung; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chung về giáo dục, chuyển đổi số và phát triển bền vững giữa hai nước.

