Tuổi trẻ CSGT đồng hành chăm lo đồng bào Khmer

Xuân Lương - Nhật Huy
TPO - Tuổi trẻ Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ phối hợp nhiều đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu đồng bào Khmer tại xã Tài Văn, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Sáng 12/4, tuổi trẻ Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ phối hợp cùng tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, một đơn vị ngân hàng trên địa bàn Sóc Trăng tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho 100 hộ dân tại xã Tài Văn (TP. Cần Thơ).

Các phần quà gồm gạo, mì gói được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các y, bác sĩ tiến hành thăm khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đồng thời, 100 phần quà được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn, đa số là đồng bào dân tộc Khmer.

Tuổi trẻ Phòng CSGT còn lồng ghép tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông. Mô hình “Xe cháo 0 đồng” cũng được triển khai, phục vụ bà con ngay tại chương trình.

Đại úy Trần Thanh Phương - Phó Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên hướng về cộng đồng.

Xã Tài Văn hiện có trên 80% dân số là đồng bào Khmer, chủ yếu làm nông, nhiều hộ dân kinh tế khó khăn.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tài Văn.
#Cần Thơ #CSGT #khám bệnh #tặng quà #đồng bào Khmer #Tết Chôl Chnăm Thmây #Công an Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục