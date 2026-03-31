Nhặt được 5 chỉ vàng, hai nữ sinh trình báo công an

TPO - Sau khi nhặt được dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hai nữ sinh học lớp 10 ở Hà Tĩnh đã chủ động giao công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 31/3, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và trao trả một sợi dây chuyền vàng do 2 nữ sinh nhặt được cho người đánh rơi.

Trước đó, chiều 30/3, hai nữ sinh Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (16 tuổi, học sinh lớp 10A10 Trường THPT Hà Huy Tập (cùng trú thôn Nguyễn Đội, xã Cẩm Hưng) nhặt được một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng trên đường đi.

Chị Biên nhận lại tài sản sau khi bị đánh rơi.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, cả hai đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, giao nộp và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người bị mất.

Qua xác minh, công an xác định chủ sở hữu là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tài sản đã được trao trả lại cho người đánh rơi. Theo Công an xã Cẩm Trung, hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại của hai nữ sinh hết sức trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong đời sống xã hội.

#Hà Tĩnh #Nhặt được dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng #hai nữ sinh trình báo công an #Hành động nhặt được của rơi trung thực #hai nữ sinh #trả lại vàng

