Nghẹn lòng nữ sinh 17 tuổi quên mình cứu người giữa biển Cửa Lò

Thu Hiền
TPO - Phát hiện một em nhỏ chới với giữa biển Cửa Lò, nữ sinh lớp 11 không ngần ngại lao xuống cứu. Dù đưa được nạn nhân vào gần bờ an toàn, em kiệt sức và không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc.

Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Di ảnh em L.T.Q.C (17 tuổi) được đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới. Em chính là người đã dũng cảm lao xuống biển Cửa Lò cứu người đuối nước vào chiều ngày 10/4.

z7720921237571-9a9b1abd2cfcfafb42aa1f3fb6e42f12.jpg
Em L.T.Q.C ra đi ở tuổi 17 khiến nhiều người xót xa.

Thất thần nhìn di ảnh con gái, anh Lê Anh Tuấn (bố của C.) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Thi thoảng, anh lại cầm điện thoại, mở lại những đoạn video còn lưu trong máy. “Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ”, anh nghẹn ngào.

Anh Tuấn có 5 người con, C. là chị cả. Hơn một tuần trước khi xảy ra sự việc, em dẫm phải đinh, phải tiêm phòng uốn ván nên việc đi lại vẫn còn khó khăn. “Chân còn đau vậy mà vẫn lao xuống cứu người”, người cha xót xa.

Trưa 10/4, trong bữa cơm gia đình, C. từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó gặp nạn khi lao ra biển cứu người. Không ai ngờ chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

z7721428177743-4deaf83f20cdbb441a53528a01847cba.jpg
Anh Tuấn thất thần nhìn về di ảnh con gái.

Khoảng 16h10 cùng ngày, khi đang cùng bạn chụp ảnh tại khu vực phía Bắc đảo Lan Châu (phường Cửa Lò), C. phát hiện một em nhỏ khoảng 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước. Không chút do dự, nữ sinh lập tức lao xuống biển.

Giữa sóng lớn và dòng chảy mạnh, C. tiếp cận được nạn nhân, dồn sức đưa vào gần bờ. Khi em nhỏ dần thoát khỏi nguy hiểm, C. lại rơi vào tình trạng kiệt sức và bị dòng nước cuốn ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân lên bờ và chuyển đến bệnh viện. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nữ sinh đã không qua khỏi.

1.jpg
Q.C dũng cảm lao xuống biển cứu người.

Cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thức Tự cho biết tập thể nhà trường vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của em. “C. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình; nhiều học sinh thay nhau túc trực, chia sẻ mất mát”, cô Vân chia sẻ.

Sự dũng cảm của nữ sinh 17 tuổi đã cứu sống một người trong khoảnh khắc sinh tử, nhưng cũng khiến em mãi mãi nằm lại với biển.

#nữ sinh #cứu người #biển Cửa Lò #dũng cảm #trường THPT #gia đình #tử vong #nữ sinh 17 tuổi lao xuống biển cứu người

