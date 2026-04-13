Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nữ sinh giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn tiết lộ 'bí kíp' đọc sách hiệu quả

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên Lào Cai với văn hóa đọc và Cuộc thi xếp sách nghệ thuật năm 2026, em Phạm Hiền Anh - lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, đạt Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2026 đã chia sẻ về thói quen đọc sách hiệu quả.

Ngày 13/4, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Ngày hội Thanh niên Lào Cai với văn hóa đọc và Cuộc thi xếp sách nghệ thuật năm 2026.

Tại ngày hội, 8 đội thi đến từ các trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Huệ, THPT Hoàng Quốc Việt trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia phần thi xếp sách theo chủ đề tự chọn, thể hiện sự sáng tạo và lan tỏa tình yêu đọc sách trong thanh niên.

Các đội thi trình bày ý nghĩa tác phẩm sách được xếp theo chủ đề với ban tổ chức.

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia trao đổi, đặt câu hỏi với các diễn giả. Tại chương trình, nhà văn Nguyễn Hiền Lương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái (cũ), Chi hội trưởng Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai cho rằng, việc một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đến đọc sách trong bối cảnh công nghệ số xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo đó, mạng xã hội và các nội dung ngắn tạo ra hình thức giải trí nhanh, hấp dẫn, lấn át việc đọc sách vốn đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn; trong khi nhà trường, tổ chức Đoàn và gia đình chưa tạo được môi trường, định hướng đủ mạnh để thúc đẩy văn hóa đọc. Trả lời câu hỏi của học sinh về thông điệp gửi gắm tới thế hệ trẻ, nhà văn Nguyễn Hiền Lương nhấn mạnh, đọc sách không chỉ để biết mà còn để hiểu, hoàn thiện bản thân, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương.

Ban tổ chức tặng hoa các khách mời tham gia tọa đàm. Trong ảnh: Em Phạm Hiền Anh (thứ hai phải sang) nhận hoa từ Ban tổ chức.

Tại tọa đàm, em Phạm Hiền Anh - lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2026 đã chia sẻ về thói quen đọc sách hiệu quả.

Theo Hiền Anh, đọc sách có vai trò quan trọng trong học tập và cuộc sống, giúp tích lũy kiến thức đa dạng, từ lĩnh vực xã hội đến văn học trong và ngoài nước. Việc duy trì thói quen đọc không chỉ phục vụ cho các kỳ thi mà còn giúp mở rộng tư duy, hình thành góc nhìn đa chiều, từ đó nâng cao khả năng lập luận và viết.

Hiền Anh cho rằng, để đọc sách hiệu quả, điều quan trọng không phải là đọc nhiều mà là đọc có chọn lọc và phù hợp. Người đọc nên bắt đầu từ những cuốn sách phù hợp với bản thân, tận dụng điều kiện công nghệ để tiếp cận sách dễ dàng hơn; trong đó, lựa chọn nguồn sách, nhà xuất bản uy tín.

Theo Hiền Anh, trong quá trình đọc cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ, phản biện và rút ra quan điểm riêng, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động. "Chính quá trình đọc có định hướng, cùng sự đồng hành của thầy cô, đã giúp em tích lũy kiến thức và tự tin hơn trong hành trình học tập", Hiền Anh nói.

Ban tổ chức trao giải, bằng khen cho các đội thi xếp sách.

Cuối chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xếp sách. Đội thi "Ngũ đăng dẫn lối" của đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là đội đạt giải nhất cuộc thi.

Xem thêm

Cùng chuyên mục