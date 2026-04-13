Nữ sinh giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn tiết lộ 'bí kíp' đọc sách hiệu quả

Ngày 13/4, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Ngày hội Thanh niên Lào Cai với văn hóa đọc và Cuộc thi xếp sách nghệ thuật năm 2026.

Tại ngày hội, 8 đội thi đến từ các trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Huệ, THPT Hoàng Quốc Việt trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia phần thi xếp sách theo chủ đề tự chọn, thể hiện sự sáng tạo và lan tỏa tình yêu đọc sách trong thanh niên.

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia trao đổi, đặt câu hỏi với các diễn giả. Tại chương trình, nhà văn Nguyễn Hiền Lương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái (cũ), Chi hội trưởng Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai cho rằng, việc một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đến đọc sách trong bối cảnh công nghệ số xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo đó, mạng xã hội và các nội dung ngắn tạo ra hình thức giải trí nhanh, hấp dẫn, lấn át việc đọc sách vốn đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn; trong khi nhà trường, tổ chức Đoàn và gia đình chưa tạo được môi trường, định hướng đủ mạnh để thúc đẩy văn hóa đọc. Trả lời câu hỏi của học sinh về thông điệp gửi gắm tới thế hệ trẻ, nhà văn Nguyễn Hiền Lương nhấn mạnh, đọc sách không chỉ để biết mà còn để hiểu, hoàn thiện bản thân, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương.

Ban tổ chức tặng hoa các khách mời tham gia tọa đàm. Trong ảnh: Em Phạm Hiền Anh (thứ hai phải sang) nhận hoa từ Ban tổ chức.

Tại tọa đàm, em Phạm Hiền Anh - lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2026 đã chia sẻ về thói quen đọc sách hiệu quả.

Theo Hiền Anh, đọc sách có vai trò quan trọng trong học tập và cuộc sống, giúp tích lũy kiến thức đa dạng, từ lĩnh vực xã hội đến văn học trong và ngoài nước. Việc duy trì thói quen đọc không chỉ phục vụ cho các kỳ thi mà còn giúp mở rộng tư duy, hình thành góc nhìn đa chiều, từ đó nâng cao khả năng lập luận và viết.

Hiền Anh cho rằng, để đọc sách hiệu quả, điều quan trọng không phải là đọc nhiều mà là đọc có chọn lọc và phù hợp. Người đọc nên bắt đầu từ những cuốn sách phù hợp với bản thân, tận dụng điều kiện công nghệ để tiếp cận sách dễ dàng hơn; trong đó, lựa chọn nguồn sách, nhà xuất bản uy tín.

Theo Hiền Anh, trong quá trình đọc cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ, phản biện và rút ra quan điểm riêng, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động. "Chính quá trình đọc có định hướng, cùng sự đồng hành của thầy cô, đã giúp em tích lũy kiến thức và tự tin hơn trong hành trình học tập", Hiền Anh nói.

Ban tổ chức trao giải, bằng khen cho các đội thi xếp sách.

Cuối chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xếp sách. Đội thi "Ngũ đăng dẫn lối" của đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là đội đạt giải nhất cuộc thi.