Gỡ điểm nghẽn cho thanh niên từ cuộc đối thoại thẳng thắn

TPO - Những “điểm nghẽn” về vốn, chuyển đổi số, tập hợp thanh niên và hoạt động được đặt lên bàn đối thoại một cách trực diện, không né tránh giữa Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng với đoàn viên, thanh niên.

Chiều 13/4, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng đối thoại với đoàn viên, thanh niên. Không khí đối thoại diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Những vấn đề đặt ra đều là những “nút thắt” thực tiễn mà cán bộ Đoàn cơ sở đang gặp phải.

Mở đầu phiên đối thoại, chị Thân Thị Sao Mai – Bí thư Đoàn xã Xuân Lương đặt vấn đề về việc đổi mới các hình thức tập huấn chuyên sâu trong khởi nghiệp và chuyển đổi số nông nghiệp, đồng thời đề nghị có thêm cơ chế hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Cùng mối quan tâm, anh Nguyễn Thành Tiến – Bí thư Đoàn xã Hợp Thịnh cho rằng, mô hình tập hợp thanh niên hiện nay chưa thực sự phù hợp với thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân. Anh Tiến đề xuất Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần có giải pháp linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp để mở rộng nguồn vốn vay.

Trả lời nhóm vấn đề này, anh Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng Ban Phong trào Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, Xuân Lương có lợi thế đặc biệt về cảnh quan sinh thái, nông sản và văn hóa bản địa. Những mô hình như du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với đồi chè Bản Ven hoàn toàn có thể trở thành hướng đi bền vững cho thanh niên địa phương.

“Thanh niên bây giờ thích trải nghiệm, thích khám phá. Nếu biết khai thác đúng, du lịch sinh thái sẽ vừa tạo sinh kế, vừa giữ gìn bản sắc địa phương”, anh Nam phân tích.

Về nguồn vốn, giai đoạn 2018–2025, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ hơn 91 tỉ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế. Hiện nay, chính sách tiếp tục được mở rộng với nhiều điểm mới: Nâng độ tuổi vay lên 40, hạn mức có thể tới 2 tỉ đồng đối với dự án đủ điều kiện.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định, nguồn vốn khởi nghiệp sẽ tiếp tục được bổ sung, đồng thời các cơ sở Đoàn phải chủ động nắm chắc cơ chế để hướng dẫn thanh niên tiếp cận hiệu quả.

Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là chế độ, chính sách và nguồn cán bộ Đoàn cơ sở. Chị Hoàng Mỹ Linh – Bí thư Đoàn phường Bắc Giang nêu thực tế khó khăn về phụ cấp, việc thiếu hụt cán bộ kế cận và thu hút thanh niên công nhân.

Theo anh Đỗ Duy Kiên – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, đây là vấn đề chung của nhiều địa phương. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tiếp thu và đang tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn đến quy hoạch, bố trí cán bộ Đoàn, đồng thời đổi mới sinh hoạt để tạo nguồn kế cận.

Đi sâu vào thực tế, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhìn nhận thẳng thắn, thanh niên công nhân hiện chưa thực sự “mặn mà” với hoạt động Đoàn. Vì vậy, muốn tập hợp được lực lượng này, tổ chức Đoàn phải thay đổi cách tiếp cận.

“Khi nào tổ chức Đoàn vào được doanh nghiệp, khi đó mới thực sự đồng hành được với thanh niên công nhân”, anh Đăng nhấn mạnh.

Câu chuyện bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch làng nghề cũng được đặt ra tại đối thoại. Chị Đoàn Thị Yến – Bí thư Đoàn phường Vân Hà đề xuất có cơ chế hỗ trợ các dự án khởi nghiệp gắn với bảo tồn di sản.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, các địa phương có thể chủ động tập hợp thanh niên có cùng ý tưởng để xây dựng dự án, đăng ký tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ xem xét hỗ trợ vốn và kết nối nguồn lực.

Ở góc độ chuyển đổi số, chị Nguyễn Thị Hường – Bí thư Đoàn xã Hiệp Hòa đề xuất xây dựng hệ sinh thái quản lý, đào tạo cán bộ trên nền tảng số, đồng thời mong muốn có công trình thanh niên mang tính biểu trưng toàn tỉnh sau sáp nhập.

Phản hồi nội dung này, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết đang thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý số hóa toàn bộ công tác Đoàn. Đặc biệt, đơn vị đã ký kết với doanh nghiệp để phát triển một nền tảng AI phục vụ hoạt động Đoàn trong thời gian tới.

“Chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà sẽ trở thành phương thức vận hành mới của tổ chức Đoàn”, anh Đăng nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng và “sức đề kháng” trên không gian mạng, chị Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đoàn phường Tân An đặt câu hỏi về chiến lược dài hạn.

Đại diện Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chị Mạc Thị Bích Vân cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã kiện toàn Tổ công tác 35 nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Thời gian tới sẽ ban hành kế hoạch hành động cụ thể, phát huy vai trò của các câu lạc bộ lý luận trẻ và lực lượng nòng cốt.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định, nếu không quy tụ và đoàn kết được đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn sẽ thất bại. Cán bộ Đoàn phải thay đổi tư duy, chủ động “đứng mũi chịu sào”, đồng thời đặt ra một yêu cầu lớn hơn, mỗi cán bộ Đoàn cần xác định rõ mình để lại giá trị gì trong hành trình công tác.

“Tổ chức Đoàn không chỉ tạo phong trào mà phải tạo dấu ấn, tạo di sản trong thanh niên”, anh Đăng nói.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dự kiến triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng sàn thương mại điện tử hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển du lịch; hỗ trợ 100 căn nhà tình nghĩa; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số và các nền tảng AI phục vụ công tác Đoàn.