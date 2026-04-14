Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc: Những câu chuyện ấm áp

TP - Trong không khí thân tình cởi mở, những người làm truyền thông trẻ hai nước đã kể lại những kỷ niệm, câu chuyện ấm áp của thanh niên 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Ngày 13/4, trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, bạn trẻ hai nước tham gia đối thoại thanh niên Trung Quốc - Việt Nam với chủ đề “Kể tốt câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”. Những câu chuyện kể từ buổi đối thoại cho thấy, tuổi trẻ hai nước luôn trân trọng và mong muốn vun đắp tình hữu nghị “núi liền núi, sông liền sông”.

Cần những câu chuyện chạm đến trái tim

Anh Vương Tử Triệu, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Đông, làm truyền thông dành cho trẻ em kể lại kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch đến TPHCM, Việt Nam năm 2025. Hai khoảnh khắc bình dị đã giúp anh hiểu sâu sắc về hơi ấm và sức mạnh của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ chuyến đi này.

Đầu tiên, anh nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của một bác tài xe ôm - đã dành hơn một giờ đồng hồ để dẫn đường cho anh mà không lấy một đồng tiền công nào và chỉ để lại một câu: "Chào mừng bạn đến Việt Nam". Kỷ niệm thứ 2 là sự đồng điệu bất ngờ trong một quán cà phê, khi anh cùng một ca sĩ chính người Việt hát vang ca khúc tiếng Trung "Người bạn".

“Khoảnh khắc đó, chúng tôi đã dùng tiếng hát để vượt qua rào cản ngôn ngữ, kéo gần khoảng cách tâm hồn. Chính họ đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam bằng lòng tốt, tiếng hát và sự thông tuệ”, anh Triệu nói.

Anh Triệu cho rằng, để kế thừa tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, cần có những câu chuyện chạm đến trái tim và những phương thức đi vào lòng người; vừa phải để thanh niên Trung Quốc hiểu về Việt Nam, vừa phải để thanh niên Việt Nam hiểu về Trung Quốc.

Với tư cách là người làm truyền thông, anh Triệu cho biết sẽ dùng hành động thực tế để thực hiện sứ mệnh làm “người phiên dịch chuyên sâu” cho các câu chuyện hữu nghị, chắt lọc tinh túy từ giao lưu nhân dân để chuyển hóa lòng tốt của người dân, sức mạnh của truyền thống lịch sử và nhịp đập của thời đại thành những nội dung ấm áp, có chiều sâu và sức lan tỏa. Cùng đó, làm “tuyên truyền viên hành động” cho giao lưu thanh niên, dùng góc nhìn và ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ để kể tốt câu chuyện Trung Quốc kiên trì phát triển hòa bình, trân trọng tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Gắn kết tình hữu nghị hai nước

Tại chương trình, chị Nguyễn Bích Hà - nhà sáng tạo nội dung số Schannel Network đến từ Việt Nam tiết lộ một bí mật. “Đây là bí mật lần đầu tiên tôi tiết lộ. Đó chính là trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người của quê hương, tôi có một nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến từ Lý Tử Thất- một nhà sáng tạo nội dung đến từ Trung Quốc. Những thước phim đầy chất thơ của cô đã thôi thúc tôi kể câu chuyện của chính đất nước mình. Và chính từ đó, tôi chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên, mở đầu cho hành trình khám phá và kết nối văn hóa với thế giới”, Bích Hà kể.

Là một nhà sáng tạo nội dung, chị Hà đã có một vài lần được đến Trung Quốc, mà gần nhất là qua Cửa khẩu Hà Khẩu, tỉnh Lào Cai. Như cách nhiều bạn trẻ ngày nay chuẩn bị cho hành trình, chị mở Rednote (mạng xã hội và sàn thương mại điện tử nổi tiếng từ Trung Quốc) để tìm quán ăn, địa điểm tham quan ở phía nước bạn. Nhưng điều khiến chị bất ngờ lại là những chia sẻ đầy hào hứng của các bạn trẻ Trung Quốc về Việt Nam - từ ẩm thực, đời sống đến nhịp giao thương sôi động nơi cửa khẩu.

“Khi đó, tôi chợt nhận ra, trong khi tôi đang tò mò về Trung Quốc, thì ở phía bên kia, cũng có rất nhiều người trẻ đang tò mò về Việt Nam. Vậy, tại sao mình lại không làm nhiều nội dung hơn để đến gần hơn nữa với các bạn?”, chị Hà kể.

Từ những trải nghiệm đó, chị Hà nhận ra rằng thanh niên, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung số đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Họ không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, mà còn là những “sứ giả văn hóa”, những “cầu nối hữu nghị” trong bối cảnh thời đại số.

Từ chính những trải nghiệm cá nhân, chị Hà tin rằng điều thanh niên hai nước có thể làm không chỉ dừng lại ở việc kể câu chuyện, mà là cùng nhau tạo ra những câu chuyện chung bằng sản phẩm cụ thể. Theo chị Hà, những nhà sáng tạo nội dung trẻ hoàn toàn có thể hợp tác theo nhóm Việt - Trung để cùng sản xuất các sản phẩm truyền thông số mang tính trải nghiệm thực tế. Đó có thể là những series video ngắn song ngữ về ẩm thực, du lịch, đời sống thanh niên; những Vlog “một ngày làm người bản địa” tại Hà Nội, Bắc Kinh hay Thành Đô; hay các podcast đối thoại giữa người trẻ hai nước về học tập, công việc, văn hóa.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, tặng quà lưu niệm tại chương trình đối thoại. Ảnh: L.T

Một hướng đi khác là cùng xây dựng những “chuỗi nội dung có chủ đề”, như: “Việt Nam trong mắt bạn Trung Quốc”, “Trung Quốc trong mắt bạn Việt Nam”, hay “Những điều giống nhau thú vị giữa hai nền văn hóa”. “Khi hai người trẻ đến từ hai quốc gia cùng xuất hiện trong một sản phẩm, cùng khám phá, cùng trò chuyện một cách tự nhiên, thì câu chuyện hữu nghị sẽ trở nên chân thực và dễ chạm đến cảm xúc hơn bất kỳ lời giới thiệu nào”, chị Hà nói.

Cần sự đồng hành của tổ chức Ðoàn

Để những sản phẩm này đi xa hơn, theo chị Nguyễn Bích Hà, những người làm nội dung số cần sự đồng hành của tổ chức Đoàn và các cơ quan truyền thông hai nước trong việc kết nối, định hướng nội dung và tạo điều kiện để các nhóm sáng tạo trẻ có cơ hội gặp gỡ, hợp tác, phát triển ý tưởng.

Anh Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: L.T

Anh Vương Tử Triệu, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Đại diện tiếng nói đến từ cơ quan báo chí chính thống, anh Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam cho rằng, để “kể tốt câu chuyện hữu nghị” trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhà báo trẻ phải là những người tiên phong đổi mới. Những sản phẩm đa phương tiện như video ngắn trên TikTok, Douyin, các vlog, podcast hay hình thức H5 tương tác đang trở thành những công cụ đắc lực để tăng cường hiệu quả truyền thông, xoay quanh các chủ đề dễ tiếp cận.

“Với vai trò là những người làm báo trẻ, chúng tôi tự hào được góp phần nhỏ bé vào việc “kể tốt câu chuyện hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi thông tin thông suốt, hiểu biết sẽ sâu sắc; khi hiểu biết sâu sắc, tình cảm sẽ gắn bó; và khi tình cảm gắn bó, tương lai của mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ luôn vững chãi như núi cao, trường tồn như dòng nước Mekong – Lan Thương, cùng nhau hướng tới một Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”. Anh Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà báo trẻ để tăng cường hiểu biết, tình cảm giữa thanh niên 2 nước, anh Đức đề xuất, xây dựng diễn đàn, tăng cường các chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ báo chí thực tế cho nhà báo trẻ, đặc biệt là gắn với các hành trình nghiên cứu như “Hành trình đỏ”.

Bên cạnh đó, xây dựng các nền tảng truyền thông chung, nơi nhà báo và thanh niên hai nước có thể cùng sáng tạo nội dung số trước khi chia sẻ lại trên các nền tảng thông tin của mỗi nước. Trong đó, xây dựng một hệ thống dữ liệu mở về các câu chuyện, nhân vật, mô hình hợp tác tiêu biểu giữa thanh niên hai nước, để nhà báo và người sáng tạo nội dung có thể khai thác, phát triển thành các sản phẩm truyền thông đa dạng.

Anh Đức đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn để cá nhân hóa nội dung truyền thông, giúp câu chuyện hữu nghị trở nên hấp dẫn hơn với thế hệ Gen Z. Cùng đó, nghiên cứu mô hình mới “sáng tạo hợp tác xuyên biên giới dựa trên AI” để nâng cao hiệu quả truyền thông và đổi mới sản phẩm.