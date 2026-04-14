Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

TPO - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4/1906 – 22/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo an sinh xã hội, tri ân người có công, giáo dục truyền thống cách mạng.
Đoàn xã Xuân Lộc cũng phối hợp tổ chức tháo dỡ, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Thị Mỹ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước.
Tại các trường học đã tổ chức các buổi sinh hoạt chi Đoàn theo chủ đề "Hà Huy Tập - Người cộng sản kiên trung", kết hợp lễ kết nạp đoàn viên mới.