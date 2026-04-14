Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hoài Nam

TPO - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4/1906 – 22/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo an sinh xã hội, tri ân người có công, giáo dục truyền thống cách mạng.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4/1906 – 22/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ﻿ đối với quê hương, đất nước. Ảnh: HN
Tại xã Cẩm Hưng - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đoàn cơ sở Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên và chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí﻿ cho người dân. Hoạt động đã hỗ trợ hơn 150 người, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn xã Xuân Lộc cũng phối hợp tổ chức tháo dỡ, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Thị Mỹ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước.
Các đoàn viên thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ tháo dỡ mái nhà, vận chuyển vật liệu, chung tay góp sức để xây nhà hỗ trợ người nghèo, người có công với tinh thần trách nhiệm và đầy nghĩa tình.
Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn tiếp tục được quan tâm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ảnh, Đoàn thanh niên xã Đức Minh đã tích cực hỗ trợ ngày công, tham gia tháo dỡ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.
Những ngày qua, Đoàn xã Cẩm Hưng phối hợp với Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang tuyến đường và quét vôi các gốc cây trên tuyến đường dẫn lên Khu lưu niệm Hà Huy Tập. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đồng thời thể hiện lòng tri ân và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ﻿ trên quê hương.
Tại các trường học đã tổ chức các buổi sinh hoạt chi Đoàn theo chủ đề "Hà Huy Tập - Người cộng sản kiên trung", kết hợp lễ kết nạp đoàn viên mới.
Nhiều học sinh bày tỏ niềm tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn đúng dịp ý nghĩa này, coi đây là động lực để tiếp tục rèn luyện và học tập.
Trên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khoảng 50 diễn đàn và hơn 600 buổi sinh hoạt chuyên đề, chiếu phim, tư liệu lịch sử liên quan đến đồng chí Hà Huy Tập. Đồng thời, hơn 100 hành trình về “địa chỉ đỏ” cũng được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Song song với công tác tuyên truyền, các hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã trao hơn 1.200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh khó khăn; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người; triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như “bữa cơm yêu thương”, “gian hàng 0 đồng”… với tổng nguồn lực hơn 1 tỉ đồng.
Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp quan trọng để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng, nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa nghĩa tình #Tổng Bí thư Hà Huy Tập #cựu TNXP Nguyễn Thị Mỹ #đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh #120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập #cấp phát thuốc miễn phí

