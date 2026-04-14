Nữ sinh 5 tốt biến ngoại ngữ thành cầu nối hội nhập

TPO - Hành trình chinh phục danh hiệu sinh viên 5 tốt của hai nữ sinh ngành Sư phạm Anh (trường Đại học Tây Nguyên) đặc biệt chú trọng tiêu chí hội nhập. Với các bạn, hội nhập không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt nguồn từ sự can đảm, dám thử sức, dám dấn thân và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình.

Hướng tới hình ảnh một giáo viên tiếng Anh hiện đại, Lê Thái Khánh Huyền - Sư phạm Anh K23, Đại học Tây Nguyên đặc biệt chú trọng tiêu chí "Hội nhập". Khánh Huyền chia sẻ, giáo viên không chỉ truyền đạt ngôn ngữ mà còn là nhịp cầu kết nối học sinh với thế giới.

Lê Thái Khánh Huyền

Biến lợi thế chuyên môn thành hành động, Huyền tích cực tham gia các dự án tình nguyện, hỗ trợ dạy tiếng Anh miễn phí và tự hào quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Huyền tham gia nhiều hoạt động tình nguyện về cơ sở.

Với nhiều người, việc cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào luôn là thử thách, còn với Khánh Huyền, cô bạn sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Hành trình chinh phục danh hiệu sinh viên 5 tốt của Huyền gắn liền với tinh thần cầu tiến và không ngừng trải nghiệm. Nữ sinh chia sẻ: "Đừng ngại thử, ngại sai vì đó không phải đích đến mà là quá trình hoàn thiện bản thân. Quan trọng là hiểu rõ tiêu chí để đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi".

Lê Thái Khánh Huyền đã có 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Phạm Hoàng Thanh Vân tham gia dạy ngoại ngữ tại những lớp ôn tập hè.

Cùng đạt danh hiệu với Huyền, sinh viên Phạm Hoàng Thanh Vân (Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Tây Nguyên) dùng ngoại ngữ làm cầu nối hội nhập.

Vân chia sẻ, với một sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngoại ngữ không chỉ là môn học, mà còn là công cụ quyền năng để hiện thực hóa hai tiêu chuẩn “Học tập tốt” và “Hội nhập tốt”. Tận dụng lợi thế chuyên môn, Vân không chỉ dừng lại ở việc học tập tốt mà còn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn.

Vân cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

Trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Ấn Độ mới đây, Vân tham gia với vai trò là MC song ngữ. Nữ sinh đã chứng minh rằng, việc tổ chức thành công buổi giao lưu văn hóa không chỉ là minh chứng cho năng lực ngoại ngữ mà còn thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, dám thử thách bản thân và lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam đầy năng động, tự tin và bản lĩnh.

Không chỉ "Hội nhập" ở những diễn đàn lớn, tinh thần tích cực của Vân còn được lan tỏa đến những lớp học online cho trẻ em trong chiến dịch Mùa hè Xanh. Vân đã giúp các em nhỏ vùng sâu tiếp cận ngoại ngữ dễ dàng.

Vân hướng dẫn các em học bài.

Vân mong muốn truyền đạt cho học sinh không chỉ kiến thức ngôn ngữ mà còn khao khát thắp lên ngọn lửa đam mê và tư duy thực tiễn cho học sinh qua chính những trải nghiệm sống của bản thân.

Đối với Vân, hội nhập không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt nguồn từ sự can đảm, dám thử sức, dám dấn thân và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình.

Phạm Hoàng Thanh Vân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2023-2024 và được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các hoạt động tình nguyện.