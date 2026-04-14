Tuổi trẻ Cần Thơ về với ngư dân nơi đầu sóng

TPO - Chào mừng 51 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn viên thanh niên Cần Thơ đã vượt sóng đến với bà con ngư dân đặc khu Kiên Hải (An Giang). Ngoài tặng quà, đoàn còn tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên đảo.

Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương vừa tổ chức Hành trình biển đảo quê hương năm 2026, tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Tại chương trình, các y bác sĩ đã tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Lại Sơn.

Các bạn trẻ Đoàn UBND TP. Cần Thơ trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại đảo Lại Sơn (Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang).

Trong chương trình, các bạn trẻ Cần Thơ thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên đảo, góp phần đảm bảo an toàn đi lại cho bà con trên đảo. Ngoài ra, các bạn trẻ còn hỗ trợ thay mới 2 tuyến đường cờ trên đảo và tổ chức trực tiếp trao tặng và tuyên truyền trên tàu cho ngư dân về chống khai thác IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Chương trình còn diễn ra Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới biển đảo, kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; tổ chức thăm hỏi, giao lưu, sinh hoạt truyền thống cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi đảo xa.

Chị Hoàng Thị Thu Phương - Phó Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vượt qua khó khăn. Qua đó khơi dậy tình cảm yêu thương, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phương hy vọng, chuỗi hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ nhân dân trên đảo bảo vệ sức khỏe, chia sẻ khó khăn, vất vả. “Qua đây cũng tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, thêm gắn kết giữa các đơn vị, giữa thanh niên Cần Thơ với thanh niên và các chiến sĩ vùng biển đảo”, chị Phương nói.

Các y, bác sĩ trong đoàn công tác khám bệnh cho người dân trên đảo Lại Sơn.