Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Cần Thơ về với ngư dân nơi đầu sóng

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chào mừng 51 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn viên thanh niên Cần Thơ đã vượt sóng đến với bà con ngư dân đặc khu Kiên Hải (An Giang). Ngoài tặng quà, đoàn còn tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên đảo.

Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương vừa tổ chức Hành trình biển đảo quê hương năm 2026, tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Tại chương trình, các y bác sĩ đã tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Lại Sơn.

Các bạn trẻ Đoàn UBND TP. Cần Thơ trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại đảo Lại Sơn (Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang).

Trong chương trình, các bạn trẻ Cần Thơ thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên đảo, góp phần đảm bảo an toàn đi lại cho bà con trên đảo. Ngoài ra, các bạn trẻ còn hỗ trợ thay mới 2 tuyến đường cờ trên đảo và tổ chức trực tiếp trao tặng và tuyên truyền trên tàu cho ngư dân về chống khai thác IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Chương trình còn diễn ra Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới biển đảo, kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; tổ chức thăm hỏi, giao lưu, sinh hoạt truyền thống cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi đảo xa.

Chị Hoàng Thị Thu Phương - Phó Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vượt qua khó khăn. Qua đó khơi dậy tình cảm yêu thương, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phương hy vọng, chuỗi hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ nhân dân trên đảo bảo vệ sức khỏe, chia sẻ khó khăn, vất vả. “Qua đây cũng tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, thêm gắn kết giữa các đơn vị, giữa thanh niên Cần Thơ với thanh niên và các chiến sĩ vùng biển đảo”, chị Phương nói.

Các y, bác sĩ trong đoàn công tác khám bệnh cho người dân trên đảo Lại Sơn.
Các bạn trẻ Đoàn UBND TP. Cần Thơ tặng quà cho người dân trên đảo Lại Sơn.
#tuổi trẻ #Cần Thơ #biển đảo #hoạt động cộng đồng #đoàn thanh niên #Kiên Hải #bảo vệ chủ quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục