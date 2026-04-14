Lãnh đạo TPHCM chúc Tết cổ truyền sinh viên Lào, Campuchia

TPO - Lãnh đạo TPHCM mong muốn, sinh viên Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên ba nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng bền chặt, hiệu quả và thực chất.

Tối 13/4, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đã gặp gỡ các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chôl Chnăm Thmây của Vương quốc Campuchia năm 2026.

Gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến các bạn sinh viên Lào, Campuchia, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố khi đánh dấu chặng đường 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Đây là dịp để thành phố nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định các giá trị cốt lõi về hòa bình, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đồng thời là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn trân trọng tình cảm gắn bó, sự đồng hành của nhân dân ba nước qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Lãnh đạo UBND TPHCM bày tỏ đây là tài sản tinh thần quý báu, nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp, viết tiếp và lan tỏa câu chuyện hữu nghị chân thành, thủy chung và bền vững.

Trên nền tảng tốt đẹp luôn là những quốc gia gắn bó keo sơn với phương châm đối ngoại: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, TPHCM xác định thanh niên, sinh viên ba nước là lực lượng quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị.

Các bạn sinh viên hai nước Lào, Campuchia dự buổi gặp mặt nhân dịp Tết cổ truyền của đất nước mình.

Các bạn trẻ thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay với ý nghĩa cầu mong điều tốt lành, bình an đến với người nhận. Ảnh: Ngô Tùng

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục năng động, hội nhập.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, sinh viên Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên ba nước. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng bền chặt, hiệu quả và thực chất”, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.