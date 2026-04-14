Anh Nguyễn Tường Lâm gặp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, tại Trung Quốc, sáng 14/4 (ở Bắc Kinh), anh A Đông - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp xã giao Đoàn đại biểu Thanh thiếu nhi Việt Nam.

Dự chương trình còn có chị Vương Nghệ - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Về phía Việt Nam, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh A Đông chào mừng Đoàn đại biểu Thanh thiếu nhi Việt Nam đã đến Trung Quốc tham gia chương trình Hành trình đỏ năm 2026. Anh A Đông cho biết, đầu năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm rất thành công, thống nhất khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị nhân dân, đặc biệt giữa thanh niên hai nước - những người kế tục sự nghiệp cách mạng, là tương lai của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung. Chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” chính là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn này.

Gần một năm qua chương trình đã tổ chức được 9 chuyến hành trình đưa đến nhiều địa danh ở Trung Quốc nghiên cứu, học tập. Tiếp nối thành công đó, anh A Đông đề nghị triển khai thực hiện tốt Hành trình đỏ, mở rộng phạm vi đối tượng tham gia hơn nữa để thế hệ trẻ kế thừa “nguồn gen đỏ” góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung.

Tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời cảm ơn T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” năm 2026.

Theo anh Lâm, chương trình “Hành trình đỏ” là hoạt động tiêu biểu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất triển khai, khởi động vào tháng 4 năm 2025, trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24. Đây là minh chứng sinh động cho chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước về việc “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn”; trong đó thanh niên hai nước là lực lượng nòng cốt.

Đây là năm thứ hai và là đoàn Hành trình đỏ thứ 3 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình ngày càng được mở rộng quy mô, nội dung, đa dạng thành phần thanh thiếu nhi tham gia không chỉ khẳng định hiệu quả, sức lan tỏa của một mô hình hợp tác thanh niên giàu ý nghĩa, mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai quốc gia; góp phần tăng cường nền tảng xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai bên.

Năm nay, Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng, là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nội dung, cũng như trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Nội dung chương trình năm nay được xây dựng phong phú, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động nghiên cứu lý luận, giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tiễn và giao lưu quốc tế. Đoàn đại biểu sẽ có dịp tham quan nhiều “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng của hai nước; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; đồng thời tham gia các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại thanh niên với nhiều chủ đề thiết thực như Diễn đàn “Kế thừa nguồn gen đỏ”, tham gia buổi giao lưu chia sẻ đọc sách “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” giữa thanh niên Việt - Trung, đối thoại thanh niên “Kể tốt câu chuyện hữu nghị Việt - Trung”, hay đối thoại chủ đề “Kế thừa và đổi mới văn hóa”…

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình lần này, đoàn đại biểu thanh niên hai nước vinh dự được tham dự hoạt động gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước. “Đây là dấu ấn hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo hai nước đối với thế hệ trẻ, đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để thanh niên hai nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống”, anh Lâm nói.

Anh Lâm đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên” giai đoạn 2025 - 2027 theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, củng cố nhận thức chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước.