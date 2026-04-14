Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trúng tuyển hai nhạc viện danh giá nước Mỹ

TPO - Từ cô bé "hạt tiêu vàng" tập tành học piano từ khi lên 4 tuổi, Trần Minh Châu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 vừa trúng tuyển hai nhạc viện danh giá của nước Mỹ cho hệ Cao học.

Viết tiếp ước mơ trở thành nghệ sĩ piano

Bạn Trần Minh Châu (SN 2004) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 vừa trúng tuyển hai nhạc viện danh giá của nước Mỹ cho hệ Cao học. Đó là Nhạc viện Julliard, - học viện nghệ thuật biểu diễn uy tín chuyên đào tạo về âm nhạc, múa và kịch và Nhạc viện New England - trường âm nhạc hàng đầu và lâu đời nhất nước Mỹ.

Khi nhận được cùng lúc thư trúng tuyển từ hai nhạc viện hàng đầu thế giới, Châu quyết định từ chối Juilliard School để chọn New England. "Mình lựa chọn New England để thực hiện ước mơ được theo học Giáo sư Đặng Thái Sơn", Châu chia sẻ.

Sau khi được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, Minh Châu tiếp tục tạo thêm nhiều dấu ấn đáng chú ý trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Năm 2019, nữ sinh đỗ vào cấp 3 với học bổng toàn phần tại Nhạc viện Colburn. Từ môi trường đào tạo chất lượng cao ấy, Minh Châu dần có thêm cơ hội trình diễn qua các cuộc thi và buổi diễn tại Mỹ, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Năm 2024, Châu giành giải tại cuộc thi Rudolf Serkin ở Mỹ. Đầu năm 2025, Minh Châu thực hiện buổi độc tấu tại Warner Concert Hall. Song song với đó, nữ nghệ sĩ trẻ vẫn duy trì kết nối với quê hương bằng việc tổ chức và tham gia biểu diễn trong các buổi hòa nhạc tại Hà Nội.

Nhớ lại bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của mình, Minh Châu kể về thời điểm bắt đầu đi học xa nhà từ năm 2019. Khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới ở nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn thi đại học đầy áp lực, Châu buộc phải học cách tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và đứng vững.

Chính quãng thời gian ấy đã khiến Châu trưởng thành hơn, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong cách suy nghĩ về âm nhạc. Nhưng đó cũng là giai đoạn cô từng không ít lần hoài nghi bản thân.

"Đó là thời điểm đại dịch COVID-19, việc học tập bị gián đoạn, áp lực từ môi trường xung quanh cùng những kỳ vọng của chính mình, của gia đình và bạn bè từng khiến mình cảm thấy mất phương hướng. Đã có lúc mình tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi con đường này hay không", Châu chia sẻ.

Chiều sâu và khả năng kết nối cảm xúc

Đằng sau những giải thưởng và các sân khấu quốc tế là một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Với Minh Châu, luyện tập không chỉ là chơi đàn nhiều giờ mỗi ngày. Ngoài thời gian ngồi bên phím đàn, Châu dành nhiều thời gian nghe các bản thu của những nghệ sĩ lớn, xem các lớp học trực tuyến, theo dõi các cuộc thi quốc tế và tìm hiểu lịch sử, bối cảnh của từng tác phẩm.

Ở môi trường âm nhạc quốc tế với rất nhiều người chơi giỏi, Minh Châu cho rằng điều làm nên khác biệt của một nghệ sĩ trẻ không chỉ là kỹ thuật, mà là sự tự tin, cá tính và khả năng kể câu chuyện riêng của mình qua âm nhạc. Một nghệ sĩ piano muốn chạm tới khán giả cần nhiều hơn những ngón đàn chính xác, cần sự chân thành, chiều sâu và khả năng kết nối cảm xúc.

Có lẽ cũng vì thế mà theo thời gian, Minh Châu học được cách đối diện với áp lực thành tích bằng một tâm thế khác. Những giải thưởng đến sớm từng tạo cho cô bạn cảm giác phải luôn xuất sắc, luôn giữ vững vị trí của mình.

"Đích đến của mình không chỉ là danh hiệu mà là sự tận hưởng trong cả quá trình, biết kiên nhẫn, biết cho phép bản thân thử nghiệm, dám làm và cả dám sai", Châu chia sẻ.

Từng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Minh Châu ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Không chỉ là trách nhiệm với con đường cá nhân, mà còn là trách nhiệm đại diện, chia sẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp theo của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình cao học, Minh Châu mong muốn theo đuổi sự nghiệp biểu diễn và duy trì việc giảng dạy. Nữ nghệ sĩ trẻ còn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh âm nhạc cổ điển châu Âu, Minh Châu mong muốn mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong những buổi biểu diễn sắp tới tại Mỹ, Châu dự định trình diễn các tác phẩm piano của những nhà soạn nhạc nổi tiếng Việt Nam để lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.