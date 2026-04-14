Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, tại Trung Quốc: Thanh niên Việt - Trung kế thừa nguồn ‘gen đỏ’

Tham dự Diễn đàn có anh A Đông - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham gia Hành trình 2026 và các bạn thanh niên tiêu biểu Trung Quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (thứ 2, từ phải sang), và anh A Đông - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung (thứ 3, từ phải sang) tại Diễn đàn “Thanh niên Việt – Trung kế thừa gen đỏ”. Ảnh: Lưu Trinh

Phát triển công nghiệp văn hóa

Tham luận về chủ đề Thanh niên và Di sản: Từ bản sắc đến động lực phát triển trong công nghiệp văn hóa số, Biên tập viên Ban Văn hóa Giải trí, Đài truyền hình Việt Nam Phí Nguyễn Thùy Linh đã làm không khí diễn đàn thêm tưng bừng tươi trẻ khi mở trích đoạn MV Bắc Bling của ca sĩ Hoà Minzy. Cả hội trường vỗ tay, hát theo ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Lưu Trinh

Đối với cộng đồng thanh niên sáng tạo trẻ, chị Linh đề xuất kiến tạo “Tổ hợp sáng tạo số Việt – Trung” để học hỏi quy trình sản xuất các dự án sáng tạo quy mô lớn từ nước bạn, từ hệ thống xưởng sản xuất nội dung ngắn đến công nghệ livestream di sản. Ngược lại, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đóng góp với sự linh hoạt, thế mạnh trong gia công kỹ xảo (VFX), năng lực sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc, cùng nhau xây dựng các không gian làm việc chung, tạo ra gắn kết, thấu hiểu, và góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế thực chất.

Phí Nguyễn Thuỳ Linh tham luận tại chương trình. Ảnh: Lưu Trinh

Bên cạnh đó, Phí Linh đề xuất nhóm thanh niên khởi nghiệp tham gia phát triển tư duy “kinh tế di sản” qua các mô hình thực tiễn; tổ chức các chương trình “thực huấn khởi nghiệp văn hóa” theo hình thức luân phiên giữa hai nước. Theo đó, thanh niên có khát vọng khởi nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương sẽ được tiếp cận với các xưởng thiết kế, công ty phát hành tài sản trí tuệ (IP), cũng như tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu gắn liền với mô hình kinh doanh thực tế.

Anh Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Vận hành của Zeit Media TPHCM.

Anh Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Vận hành của Zeit Media TPHCM cho rằng, “gen đỏ” không như một ký ức khép lại ở quá khứ, mà là mạch giá trị đang tiếp tục chảy trong đời sống dân tộc. Ở tầng sâu nhất, đó là lý tưởng phụng sự, tinh thần kỷ luật, lòng dũng cảm, ý thức cộng đồng và trách nhiệm đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân. Theo anh Trí, nếu các thế hệ đi trước đã viết nên những giá trị ấy bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh, thì thách thức của thế hệ chúng ta là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục có mặt trong đời sống mới, đi vào suy nghĩ, cảm xúc, lựa chọn của con người trong kỷ nguyên số.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (thứ 3 từ trái sang), Á hậu Trần Ngọc Châu Anh (thứ 2 từ trái sang) tại chương trinh. Ảnh: Lưu Trinh

“Điểm cốt lõi “gen đỏ” chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành điều chúng ta có thể cảm, có thể tin và có thể tự nguyện tiếp nhận", anh Trí nói. Đầu tiên, chuyển hóa ngôn ngữ biểu đạt - để lịch sử, lý tưởng và tinh thần dân tộc đi vào đời sống số bằng hình thức phù hợp với thời đại. Tiếp đó, chuyển hóa giá trị – để cảm xúc không chỉ bùng lên trong chốc lát, mà lắng lại thành nhận thức và niềm tin. Và cuối cùng, chuyển hóa vai trò – để thanh niên không chỉ là người tiếp nhận, mà trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị bằng chính tiếng nói của thế hệ mình.

Cùng kể chuyện lịch sử và tình hữu nghị

Tại diễn đàn, em Lê Phương Bảo Ngọc (lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, Hà Nội) đại diện cho thiếu nhi Việt Nam trình bày tham luận có chủ đề: “Thiếu nhi hai nước cùng kể chuyện lịch sử và tình hữu nghị”.

Em Lê Phương Bảo Ngọc (lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, Hà Nội) đại diện cho thiếu nhi Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Lưu Trinh

Bảo Ngọc chia sẻ, cảm thấy may mắn khi được tham gia “Hành trình Đỏ” tận mắt nhìn thấy, tai nghe và tận lòng cảm nhận những giá trị lịch sử thiêng liêng ấy. Mỗi điểm đến, mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều giúp Ngọc và các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về sự gắn bó giữa hai đất nước, về tình cảm chân thành mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp”, em nói.

“Thông qua các hoạt động giao lưu, học tập trong Hành trình đỏ, chúng em có cơ hội gặp gỡ, kết bạn và giao lưu chia sẻ với các bạn thiếu nhi Trung Quốc. Những nụ cười, những cái bắt tay và những câu chuyện nhỏ giữa chúng em hôm nay sẽ góp phần tạo nên những nhịp cầu hữu nghị cho ngày mai”, Bảo Ngọc nói.

Theo Ngọc, khi thiếu nhi hai nước cùng nhau kể những câu chuyện lịch sử, cùng nhau học tập và tìm hiểu về truyền thống cách mạng, “nguồn gen đỏ” - tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Lưu Trinh

Đại diện bạn trẻ Trung Quốc, anh Tân Kỳ - thuyết minh viên Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh (Di tích văn phòng Việt Minh), TP. Tĩnh Tây, Quảng Tây nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trực tiếp gây dựng bằng xương máu. Vì thế, thế hệ trẻ chúng ta càng phải có trách nhiệm trân trọng, bảo vệ, để “gen đỏ” này vượt thời gian, truyền từ đời này sang đời khác.

Theo anh Kỳ, là thanh niên Trung - Việt thời đại mới, chúng ta đang đứng trước vận hội lớn khi quan hệ hai nước phát triển bền vững, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm chính trị to lớn trong việc kế thừa tình hữu nghị. Vì vậy, thanh niên Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới cần khắc ghi nguyện ước ban đầu của mối tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em".