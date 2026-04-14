Cô gái Hải Phòng lấy anh hàng xóm, hai nhà dựng chung rạp, đặt chung 130 mâm cỗ

Là hàng xóm của nhau, hai bên thông gia quyết định tổ chức đám cưới chung, từ rạp cưới cho đến cỗ bàn đều cùng nhau sắp xếp.

Chuyện tình hàng xóm

Phạm Thị Lan Nhi (SN 2002) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng.

Hai nhà chung xóm, cách nhau khoảng 100m. Cặp đôi từ tình cảm anh em xóm giềng phát triển thành tình yêu và sau đó là tình thân khi quyết định về chung một nhà.

Lan Nhi kể, cô và anh chàng hàng xóm thân thiết với nhau từ nhỏ. Dù cách nhau 5 tuổi nhưng họ vẫn chơi chung, thường cùng bạn bè trong xóm tham gia chương trình thiếu niên, vui hội làng...

Năm Nhi lên cấp 3, Hiếu vào đại học, phải đi học xa nhà. Sự xa cách ấy khiến cả hai nhận ra thứ tình cảm khác lạ trong lòng mình. Dù thi thoảng họ vẫn đi ăn, đi chơi với nhóm bạn chung trong xóm nhưng lúc này, họ đã dành cho nhau cái nhìn và sự quan tâm đặc biệt hơn.

“Một lần, anh ấy mạnh dạn tỏ tình với tôi nhưng thất bại. Lúc đó anh nói ‘anh biết có lẽ bây giờ hơi vội nhưng anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng’.

Sau lần ấy, chúng tôi từ e ngại chuyển sang quan tâm nhau rõ nét hơn. Thời gian tôi ôn thi đại học, anh đã động viên, khích lệ rất nhều”, Nhi kể.

Lúc Nhi ra Hà Nội học đại học, Hiếu đã tốt nghiệp và chuyển về thành phố Hải Phòng làm việc. Khi chính thức xác nhận chuyện hẹn hò lại là lúc họ bắt đầu yêu xa. Quãng thời gian ấy kéo dài 4 năm.

Cặp đôi là mối tình đầu của nhau, gắn bó suốt 9 năm trước khi cưới.

Họ vun đắp tình yêu bằng sự chân thành và tôn trọng. Có những dịp Hiếu ra Hà Nội thăm bạn gái, mang theo những món quà, bó hoa để tạo niềm vui bất ngờ. Có những khi Nhi về quê, vừa thăm gia đình, vừa để gặp người yêu.

Được hai bên gia đình ủng hộ, chuyện tình cảm của họ cũng thuận lợi hơn. Bố mẹ Nhi mừng vì con gái có mối duyên gần gũi, bố mẹ Hiếu cũng phấn khởi khi sắp có thông gia chung xóm.

Hai nhà tổ chức đám cưới chung

Khác với hầu hết đám cưới ở quê - hai bên gia đình dựng riêng rạp, tổ chức tiệc khác ngày - Nhi và Hiếu tổ chức chung một tiệc cưới. Hôn lễ đặc biệt ấy có được nhờ sự hòa thuận, đồng lòng của cả hai bên.

Nhi kể, ngày 26/3 được xem là ngày đẹp để kết đôi nên hai bên gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi kèm theo lễ rước dâu. Hai nhà cách nhau 100 nên màn rước dâu diễn ra vỏn vẹn 2 phút, dù mọi người đã cố gắng đi chậm để chuẩn giờ đẹp làm lễ.

Ngày 29/3, lễ thành hôn được tổ chức. Hai gia đình dựng chung rạp cưới lớn ở nhà văn hóa thôn (ngay gần nhà trai) với sức chứa lên đến 700-800 người. Rạp cưới được chia ra làm 2 phần, một khu dành cho khách của nhà gái và một khu dành cho khách của nhà trai.

“Trước đó, hai bên gia đình ngồi lại với nhau thống nhất dựng chung rạp, đặt chung cỗ, đón khách đến dự đám cưới trong cùng một ngày. Tổ chức như vậy vừa vui vừa thuận tiện”, Nhi kể.

Thực đơn cỗ cưới của hai bên hoàn toàn giống nhau. Vào buổi chiều trước lễ cưới, họ hàng hai bên chung tay nấu 70 mâm cỗ, mời họ hàng, xóm giềng đến ăn bữa cỗ áp rạp.

Vào buổi sáng diễn ra lễ cưới chính, hai gia đình đặt 130 mâm cỗ, mời khách khứa đôi bên đến chung vui. Không khí đám cưới vì thế thêm phần sôi động, rộn ràng với sự có mặt của gần 800 vị khách.

“Hai gia đình đều bố trí đội tiếp đón ở bên ngoài khá chu đáo nên dù lượng khách đông, không ai cảm thấy lạc lõng hay khó xử.

Bố mẹ hai bên cùng đứng ra đón tiếp cả khách nhà trai lẫn nhà gái, không có sự phân biệt, nhờ vậy không khí luôn vui vẻ, thoải mái. Riêng vợ chồng tôi chủ yếu tiếp bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa”, Nhi chia sẻ.

Nhờ sự đồng lòng, hòa thuận của hai bên, đám cưới chung diễn ra suôn sẻ, không phát sinh tình huống khó xử. Về chi phí cỗ bàn, mỗi bên thanh toán theo số lượng mâm đã dự trù từ trước, không đặt nặng chuyện thừa hay thiếu.

“Một số khách bỏ phong bì nhầm hòm, sau khi kiểm kê, đôi bên đều chủ động hoàn trả cho nhau. Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp, không có khúc mắc nào”, Nhi nói.

Sau tất cả, Nhi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một hôn lễ hạnh phúc và đáng nhớ.

“Tôi rất biết ơn sự chân thành, nhiệt tình của bố mẹ, họ hàng, xóm giềng, bạn bè. Nhờ có mọi người chung tay giúp đỡ, chúng tôi mới có hôn lễ trọn vẹn như vậy”, Nhi xúc động nói.

Ảnh và video: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/co-gai-hai-phong-lay-anh-hang-xom-hai-nha-dung-chung-rap-dat-chung-130-mam-co-2506028.html