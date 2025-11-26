Học sinh sáng chế van một chiều cho xe máy khi mưa ngập

TPO - Với việc mở ra sân chơi đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu niên, những năm vừa qua, nhiều sáng kiến vì cộng đồng đã được “ươm mầm” với tính ứng dụng cao, được triển khai trong thực tế.

Chế van chống ngập, “số hóa” môn Sử…

Trước thực tế hàng loạt xe máy bị chết máy, hư hỏng do ngập nước trong thời gian qua, nhóm học sinh trường THPT Ngô Quyền (Đà Nẵng) đã mày mò và sáng chế ra van một chiều lắp đặt vào ống bô xe máy để khắc phục tình trạng này.

Sáng chế van một chiều để giúp giảm tình trạng xe chết máy khi mưa ngập. Ảnh: Giang Thanh

Sản phẩm tận dụng van một chiều của các vòi nước, dựa trên nguyên lý hoạt động để áp dụng vào việc cản nước vào xe. Khi xe di chuyển trong vùng ngập nước, van một chiều sẽ giúp khí trong ống bô xe máy vẫn thoát được ra ngoài nhưng nước không tràn ngược vào.

Theo em Vũ Hoàng Anh (thành viên nhóm), sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ nên người dân có thể mang theo, khi gặp khu vực ngập nước thì có thể lắp đặt ngay.

Mỗi sản phẩm được đặt trong túi vải có mã QR video hướng dẫn lắp đặt để hỗ trợ người dân khi sử dụng. “Mỗi loại xe máy sẽ có một ống bô riêng nên trong các túi sẽ có thêm một miếng băng keo cách điện để quấn vào điểm kết nối giữa van và ống xả bô xe máy, đảm bảo có thể sử dụng van một chiều cho mọi loại xe”, Hoàng Anh nói.

Túi đựng sản phẩm có tích hợp mã QR video hướng dẫn lắp đặt.

Được biết, nhóm dự án đã tiến hành thử nghiệm van một chiều trên các loại xe máy và cho kết quả tích cực, xe máy vẫn hoạt động bình thường sau khi di chuyển trong vùng ngập nước.

Với mong muốn gieo tình yêu lịch sử và giúp những giờ học thêm thú vị, nhóm học sinh trường THPT Hòa Vang đã cùng thực hiện dự án "Mảnh kí sử Việt" nhằm số hóa dữ liệu lịch sử, trau dồi kiến thức về lịch sử, tăng hứng thú đối với môn học về xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường.

Nhóm đã tạo ra bộ flashcards lịch sử Đà Nẵng với hình ảnh sinh động, thông tin ngắn gọn và dữ kiện quan trọng về các thông tin lịch sử. Mỗi thẻ có mã QR liên kết đến video, tư liệu thực tế trên website, giúp học sinh học lịch sử địa phương theo cách trực quan, dễ nhớ và thú vị hơn.

Nhóm dự án flashcard "Mảnh kí sử Việt" giành giải nhất cuộc thi “Thanh thiếu niên Đà Nẵng đổi mới sáng tạo các dự án vì cộng đồng".

Với sự hỗ trợ của nhà trường, bộ flashcard này đã được ứng dụng thành công trong khối 11 và 12, tạo sự hứng thú cho học sinh trong việc học môn Lịch sử.

Theo bạn Hồ Bảo Ngọc (thành viên nhóm), sáng kiến này giúp kết hợp giữa phương pháp học truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ để “số hóa” dữ liệu giúp học sinh dễ dàng sử dụng.

Dự án có thể tối ưu hóa theo từng cấp học, độ tuổi để xây dựng nội dung flashcard phù hợp; có thể ứng dụng trong dạy học, trong các câu lạc bộ học tập, bảo tàng, di tích… để đa dạng hóa trải nghiệm

Để người trẻ giải “bài toán” xã hội

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều sáng kiến được “ươm mầm” trong khuôn khổ dự án “Thanh thiếu niên Đà Nẵng đổi mới sáng tạo các dự án vì cộng đồng” năm 2025 do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tổ chức.

Qua nhiều năm tổ chức, dự án trở thành sân chơi đổi mới sáng tạo cho các bạn thanh thiếu niên trên địa bàn, đồng thời. tìm kiếm và “chắp cánh” những ý tưởng có tính thực tiễn cao, vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, các nhóm được thành lập tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn vào tháng 10/2025.

Các bạn học sinh được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng với 5 chuyên đề, gồm: Kỹ năng quản lý tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Tính bền vững, thân thiện với môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới và tính hòa nhập của dự án; Kỹ năng chuyên môn và ứng dụng công nghệ; Kỹ năng tổ chức công việc, giám sát, đánh giá cách thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các sáng kiến, ý tưởng đều được các chuyên gia tư vấn, góp ý và hỗ trợ hoàn thiện.

Thông qua sân chơi này, các bạn học sinh có thêm nhiều kỹ năng, rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo.

Theo chị Trương Thị Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng, chương trình năm nay cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự trưởng thành rất rõ rệt của thanh thiếu niên thành phố trong hành trình hiện thực hóa các sáng kiến vì cộng đồng.

Qua gần hai tháng triển khai, 27 đội dự án không chỉ thể hiện sự sáng tạo, mà còn biết vận dụng những kỹ năng đã được trang bị vào việc xây dựng kế hoạch một cách khoa học, bài bản và có tính khả thi cao.

“Các em đã tiếp cận vấn đề theo hướng hiện đại hơn, biết chú trọng yếu tố bền vững, tính hòa nhập, bình đẳng giới và thân thiện môi trường, đồng thời, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tối ưu tính hiệu quả của dự án. Những yếu tố đó cho thấy tư duy đổi mới sáng tạo của thanh thiếu niên Đà Nẵng đang từng bước tiệm cận với yêu cầu của thời đại”, chị Phương nói.