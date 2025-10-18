'Sống an toàn' trên mạng xã hội

TPO - Hơn 300 bạn trẻ cùng học cách nhận diện các nguy cơ tin giả, bắt nạt mạng và xâm phạm quyền riêng tư để làm chủ không gian số, "sống an toàn" trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa giá trị tích cực.

Sáng 18/10, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tổ chức tập huấn “Sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, văn minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên” năm 2025.

Các bạn trẻ cùng học cách nhận diện nguy cơ từ mạng xã hội. Ảnh: Giang Thanh

Chương trình diễn ra trong 2 ngày (18/10 và 19/10) với sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Trong đó, chương trình ngày 18/10 dành cho cán bộ Đoàn và ngày 19/10 dành cho đoàn viên, thanh niên tại các phường, xã; Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX.

Với các diễn giả là chuyên gia công nghệ, bảo mật của VNPT, chương trình cung cấp cho thanh thiếu niên kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội một cách hiệu quả, an toàn, văn minh.

Cụ thể, các bạn trẻ được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Internet và mạng xã hội; an toàn thông tin; cách thức nhận diện tin giả và thông tin sai lệch; biện pháp bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến…

Các chuyên gia công nghệ, bảo mật của VNPT chia sẻ cùng các bạn trẻ.

Chuyên gia còn chia sẻ về các hành vi bắt nạt trên mạng, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng và cách xử lý khi bản thân hoặc bạn bè, người thân gặp phải các tình huống đó.

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên được thực hành tình huống xác minh thông tin trên mạng; xử lý các rủi ro và hậu quả liên quan đến tin giả, thông tin sai lệch; dấu hiệu của việc bị xâm phạm quyền riêng tư, những hành vi có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân…

Ngoài ra, các chuyên gia cũng hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên cách ứng xử văn minh trên mạng xã hội; sử dụng mạng xã hội an toàn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; xây dựng hình ảnh cá nhân và tổ chức trên mạng….

Tham gia các trò chơi trắc nghiệm để nhận diện nguy cơ từ mạng xã hội.

Theo chị Trương Thị Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội để thanh niên học hỏi, sáng tạo, khởi nghiệp, lan tỏa giá trị tích cực, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ: tin giả, xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt và bạo lực mạng, lệch chuẩn giá trị đạo đức, thậm chí bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Việc trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng để sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, có trách nhiệm và văn minh là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

"Chương trình kỳ vọng sẽ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả; góp phần hình thành lớp trẻ bản lĩnh, văn minh, trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng môi trường mạng lành mạnh”, chị Phương nói.