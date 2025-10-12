Ươm ‘hạt mầm’ công nghệ cho bạn trẻ Đà Nẵng

TPO - Lần đầu được tổ chức tại Đà Nẵng, cuộc thi Sáng tạo Robotics tạo sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho các bạn trẻ, góp phần ươm "hạt mầm" công nghệ trong thế hệ trẻ.

Sáng 12/10, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP Đà Nẵng lần thứ I năm 2025 và Tập huấn đội tuyển thành phố tham gia Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025.

60 đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 bảng đấu sẽ đại diện Đà Nẵng tham dự Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc. Ảnh: Giang Thanh

Cuộc thi sáng tạo Robotics TP Đà Nẵng lần thứ I năm 2025 được tổ chức vào ngày đầu tháng 10/2025 thông qua hình thức trực tuyến, thu hút sự tham gia của 724 đội thi.

Các đội thi tranh tài tại 2 bảng thi đấu, bảng R1 dành cho học sinh khối Tiểu học hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với cấp Tiểu học; bảng R2 dành cho học sinh khối THCS hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với cấp THCS.

Với hình thức thi trực tuyến, các đội thi sử dụng phần mềm Robot Simulation (Robosim) để thực hiện các bài thi theo chủ đề của từng bảng. Đội thi thiết kế robot trên phần mềm giả lập, lập trình robot thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BTC trên sa bàn thực tế ảo (Virtual).

Tại chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 22 giải Ba, 20 giải khuyến khích đối với mỗi bảng dự thi. 60 đội xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 bảng đấu sẽ đại diện đội tuyển TP Đà Nẵng tham gia Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025.

Các đội thi được các chuyên gia tập huấn, trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tư duy chiến lược cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi toàn quốc.

Những sân chơi sáng tạo giúp ươm các "hạt mầm" công nghệ trong thế hệ trẻ.

Theo anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, dù lần đầu tổ chức, nhưng cuộc thi đã thu hút 724 đội thi, các đội không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn cho thấy tinh thần học hỏi, khả năng hợp tác và tư duy giải quyết vấn đề – những kỹ năng quan trọng của công dân thời đại số.

Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi giúp học sinh từ cấp Tiểu học đến THCS được trải nghiệm, học hỏi và ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp các em phát triển tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và tinh thần sáng tạo không ngừng.

“Khoa học và công nghệ chính là nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Với niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và sáng tạo để ươm “hạt mầm” công nghệ, đồng hành cùng tuổi trẻ Đà Nẵng phát triển toàn diện, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, đáng sống”, anh Thường nói.