Hiện thực hóa 25.000 ý tưởng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc triển khai chương trình công tác năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay hướng tới tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”; khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và hỗ trợ cộng đồng tại các địa bàn khó khăn.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công điện tử.

﻿Ảnh: Thanh Hiền

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các hoạt động tình nguyện phải được đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, đảm bảo tính lan tỏa, sáng tạo; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên nhằm tạo ra các giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ; tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và đóng góp tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Các công trình, phần việc triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bền vững, tránh hình thức; tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương, đơn vị, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), “1 + 1”, “1 + 2”; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng các hoạt động trong Chiến dịch...

Thời gian thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8/2026 trên địa bàn trọng tâm là 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền.

Chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.



Chiến dịch đặt mục tiêu tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Hướng dẫn, kết nối ít nhất 1 nghìn tỉ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên. Đảm bảo 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất 1 chương trình tình nguyện an sinh xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đội hình “Bình dân học vụ số” và hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 6 triệu lượt thanh thiếu nhi, người dân...