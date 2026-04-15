Tuyển chọn đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên Quốc tế 2026 tại LB Nga

Xuân Tùng
TPO - Liên hoan Thanh niên Quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Ekaterinburg (Liên bang Nga) từ ngày 11 – 17/9, với các hoạt động đối thoại, hội thảo, giao lưu văn hóa, sáng kiến thanh niên và chương trình trải nghiệm thực tế. Đại biểu thanh thiếu niên tham dự có độ tuổi từ 14 – 35, sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga.

Liên hoan Thanh niên Quốc tế năm 2026 được tổ chức theo sắc lệnh của Tổng thống LB Nga, với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu đến từ 190 quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những sự kiện thanh niên quốc tế quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và kết nối giữa thanh niên các quốc gia.

Liên hoan nhằm xây dựng cầu nối giữa những người trẻ năng động trên toàn cầu – những người sẽ cùng nhau kiến tạo một thế giới công bằng, đa cực, dựa trên tinh thần hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và theo đuổi sự cân bằng lợi ích giữa các quốc gia và khu vực.

Đồng thời, Liên hoan tạo cơ hội để thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo tồn văn hóa, tăng cường vai trò của thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thanh niên mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

tp-dieuhanh26-5637.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia diễu hành tại Liên hoan Thanh niên quốc tế tại LB Nga năm 2024.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư triển khai việc đăng ký, tuyển chọn tham gia.

Theo đó, đại biểu thanh thiếu niên tham dự, yêu cầu độ tuổi từ 14 - 35 tuổi, sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Các cá nhân bắt buộc phải đăng ký trực tiếp trên website chính thức của Ban Tổ chức Liên hoan và tham gia các vòng tuyển chọn cạnh tranh trước ngày 30/4/2026.

Cụ thể:

- Đăng ký tài khoản tại website: https://wyffest.com; khai báo thông tin cá nhân và xác thực tài khoản qua email đăng ký.

- Viết bài luận (Essay) theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Thực hiện quay video giới thiệu bản thân và trình bày kinh nghiệm, đóng góp liên quan tới các chủ đề của Liên hoan.

tp-dieuhanh14-7377.jpg
Đối tượng tuyển chọn tham dự Liên hoan Thanh niên Quốc tế tại LB Nga năm 2026 từ 14 - 35 tuổi. (Trong ảnh là đại biểu thanh niên Việt Nam và nước ngoài tại liên hoan).

Ban Tổ chức phía LB Nga sẽ quyết định lựa chọn đại biểu tham dự Chương trình trên cơ sở kết quả đánh giá các vòng tuyển chọn. Sau khi có kết quả, Ban Tổ chức sẽ thông báo trực tiếp tới từng ứng viên; xem xét đài thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí (ăn, ở, đi lại…) tùy theo kết quả đạt được của từng đại biểu.

T.Ư Đoàn đặc biệt lưu ý, việc đăng ký và tham gia các vòng tuyển chọn trực tuyến là yêu cầu bắt buộc và thống nhất trong các kỳ Liên hoan Thanh niên Quốc tế do phía LB Nga tổ chức.

Toàn bộ quá trình tuyển chọn đại biểu sẽ được thực hiện thông qua hệ thống đăng ký và đánh giá trực tuyến của Ban Tổ chức LB Nga.

Đại biểu đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đề nghị chủ động báo cáo, xin ý kiến của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp trước khi đăng ký tham dự Liên hoan. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp đăng ký tham gia nhưng không được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị chủ quản, cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cử đi, bố trí công tác, thời gian làm việc của cá nhân đăng ký.

