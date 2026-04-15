Trao, truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai bạn trẻ Nghệ An cứu người đuối nước

Thu Hiền
TPO - Việc trao và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là sự ghi nhận xứng đáng với những nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày 15/4, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3) và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, xã Nghi Lộc) vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Video: Truy tăng, trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai bạn trẻ Nghệ An cứu người đuối nước

Trước đó, ngày 10/4, trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, em Thành phát hiện 3 người đang gặp nạn giữa khu vực có dòng nước xoáy. Không ngần ngại, nam sinh nhanh chóng mượn phao của người dân rồi bơi ra ứng cứu.

Dù gió to, sóng lớn, Thành vẫn nỗ lực tiếp cận, lần lượt đưa được 2 nạn nhân vào bờ an toàn. Sau đó, em tiếp tục sơ cứu, giúp các nạn nhân qua cơn nguy kịch trước khi được đưa đi cấp cứu. Trường hợp còn lại, do kiệt sức và dòng nước cuộn xiết, Thành không thể tiếp cận.

Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Võ Hoàng Thành.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Võ Hoàng Thành cho biết, hành động của mình xuất phát từ phản xạ tự nhiên khi thấy người gặp nạn, mong muốn góp phần giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp.

Em Võ Hoàng Thành đã dũng cảm cứu 2 người đuối nước.
Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn và Trường THPT Nghi Lộc 3 trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho em Võ Hoàng Thành.

Cũng trong ngày 10/4, em Lê Thị Quỳnh Chi cùng bạn đi dạo tại biển Cửa Lò thì phát hiện một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước. Chi đã lập tức lao ra cứu người.

Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, nữ sinh bị kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần. Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp cận, đưa cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu được nam sinh, còn Quỳnh Chi không qua khỏi.

Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An thăm hỏi gia đình em Quỳnh Chi.

Có mặt tại gia đình em Lê Thị Quỳnh Chi, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với người thân. Đại diện đoàn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nữ sinh, đồng thời mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn mà em đã để lại.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, hành động dũng cảm của em Võ Hoàng Thành và sự hy sinh quên mình của em Lê Thị Quỳnh Chi là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ Nghệ An.

Bố em Lê Thị Quỳnh Chi đón nhận Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do T.Ư Đoàn truy tặng.

“Những tấm gương này không chỉ lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên, nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”, anh Hải chia sẻ.

Việc trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thu Hiền
