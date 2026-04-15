'Em nuôi của Đoàn' gieo hy vọng, tiếp sức những mầm xanh

TPO - Từ những căn nhà chật chội, những giường bệnh dài ngày đến những phận đời non nớt thiếu vắng vòng tay cha mẹ, mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Đoàn xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) triển khai đang âm thầm thắp lên hy vọng. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đó còn là hành trình sẻ chia, nâng đỡ những ước mơ nhỏ bé bằng tình người ấm áp của tuổi trẻ.

Áo xanh nâng bước tuổi thơ khó khăn

Có những bữa cơm của anh Đặng Văn Quỳnh (thôn Tân Sơn, xã Hiệp Hòa) không phải bên mâm cơm gia đình, mà là vội vàng trong hành lang bệnh viện. Người đàn ông ấy đã quen với nhịp sống ăn cơm ở bệnh viện nhiều hơn cơm nhà suốt nhiều năm qua, kể từ khi con trai anh mới một tuổi đã mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Đứa trẻ năm nay mới 7 tuổi, nhưng tuổi thơ gắn liền với kim tiêm, máy móc và những lần chạy thận kéo dài. Từ Tết đến nay, hai cha con gần như ở hẳn trong bệnh viện. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến anh Quỳnh một mình gồng gánh tất cả, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là chỗ dựa duy nhất cho con giữa hành trình giành giật sự sống.

Giữa những ngày tưởng chừng bế tắc ấy, một vòng tay đã kịp thời xuất hiện. Từ mô hình “Em nuôi của Đoàn”, Đoàn xã Hiệp Hòa đã hỗ trợ gia đình anh 17 triệu đồng, đồng thời nhận đỡ đầu em nhỏ với mức 1,3 triệu đồng mỗi tháng, kéo dài từ tháng 1 đến hết tháng 12/2026.

“Số tiền giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tôi biết ơn và cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con tôi…”, anh Quỳnh nghẹn lời. Lời cảm ơn mộc mạc nhưng chứa đựng cả một hành trình gian khó và niềm hy vọng được tiếp sức.

Mô hình "em nuôi của Đoàn" do Đoàn xã Hiệp Hòa triển khai trao tiền hỗ trợ con anh Quỳnh.

Ở một nơi khác của xã Hiệp Hòa, câu chuyện của bà Thân Thị Đào (74 tuổi), thôn Cấm cũng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải gồng mình nuôi chắt nội là bé Trần Thị Ngọc Vân mới hơn 2 tuổi. Đứa trẻ chưa kịp lớn đã chịu cảnh thiệt thòi, bố đi tù, mẹ bỏ đi. Cả thế giới của em gói gọn trong vòng tay yếu ớt của người cụ già nua.

Tai nạn giao thông cách đây nửa năm khiến sức khỏe bà Đào suy giảm nghiêm trọng. Từ chỗ có thể cấy 5–6 sào ruộng, giờ bà chỉ còn đủ sức chăm 3 sào để lấy thóc ăn qua ngày. Cuộc sống phụ thuộc vào trợ cấp hộ nghèo và sự đùm bọc của xóm làng.

Khi nhận được 2,7 triệu đồng cùng 10kg gạo từ Đoàn xã Hiệp Hòa và quyết định đỡ đầu cháu bé với mức 300.000 đồng/tháng trong một năm, bà Đào không giấu được xúc động.

“Tôi và cháu đang không có tiền, giờ được hỗ trợ vài triệu, tôi mừng lắm. Tôi mua sữa, bỉm cho chắt…”, bà Đào rưng rưng nói. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là sự biết ơn, mà còn là niềm nhẹ nhõm hiếm hoi trong chuỗi ngày chật vật.

Gieo hy vọng từ những sẻ chia nhỏ

Đằng sau những câu chuyện lay động ấy là tâm huyết của tuổi trẻ địa phương. Chị Nguyễn Thị Hường – Bí thư Đoàn xã Hiệp Hòa cho biết, mô hình “Em nuôi của Đoàn” được triển khai từ tháng 1/2026, hướng tới hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, thiếu vắng người thân hoặc gia đình kinh tế kiệt quệ.

“Trong những lần đi trao quà, khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của các cháu, tôi thực sự trăn trở. Có những câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt và tự hỏi mình phải làm gì để giúp các em”, chị Hường chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hường – Bí thư Đoàn xã Hiệp Hòa bên em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những trăn trở ấy, mô hình “Em nuôi của Đoàn” ra đời. Bắt đầu từ những bài đăng giản dị trên mạng xã hội, từ những dòng chia sẻ chân thành về từng hoàn cảnh cụ thể. Và rồi, từng chút một, sự đồng cảm lan tỏa.

Người góp tiền, người tặng sách vở, người trao chiếc bàn học, chiếc đèn, thậm chí cả xe lăn… Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ, đều góp phần thắp sáng thêm hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Điểm đáng chú ý của mô hình là cách làm bài bản và sát thực tế. Đoàn xã Hiệp Hòa đã trực tiếp rà soát từng thôn, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng em để đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu.

Các trường hợp sau khi được xác minh sẽ được đăng tải trên fanpage và các nền tảng mạng xã hội nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Nhờ đó, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả, kịp thời.

Mô hình "em nuôi của Đoàn" trao tiền hỗ trợ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Mức hỗ trợ được thiết kế linh hoạt, dao động từ 300.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi tháng/em, kéo dài trong 1 năm. Bên cạnh đó là các nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ dùng học tập, quần áo, thuốc men, vật dụng sinh hoạt. Chỉ sau 3 tháng triển khai, mô hình đã hỗ trợ 5 trường hợp.

Không dừng lại ở đó, Đoàn xã Hiệp Hòa còn chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh, cũng như con em quê hương đang làm ăn xa để mở rộng nguồn lực.

“Từ một trường hợp ban đầu, chúng tôi mong muốn nhân rộng mô hình để giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Các cháu rất cần được quan tâm, được trân trọng và có cơ hội vươn lên”, chị Hường nói.

Chính sự kiên trì và tâm huyết ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, biến mô hình “Em nuôi của Đoàn” thành điểm sáng trong công tác Đoàn tại cơ sở.

“Em nuôi của Đoàn” gieo hy vọng cho những phận đời nhiều nước mắt.

Đánh giá về mô hình, anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho rằng, đây là cách làm thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chăm lo an sinh xã hội.

Từ những đồng tiền góp lại, từ những tấm lòng sẻ chia, “Em nuôi của Đoàn” không đơn thuần là một mô hình hỗ trợ. Đó là hành trình gieo mầm hy vọng, nơi những người trẻ chọn cách sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Ở đó, mỗi em nhỏ được nhận đỡ đầu không chỉ có thêm một khoản hỗ trợ, mà còn có thêm một điểm tựa tinh thần. Và trong hành trình trưởng thành của các em, sẽ luôn có hình bóng của những người anh, người chị áo xanh lặng lẽ dõi theo.

“Mô hình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần rất lớn, giúp các em có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn. Qua đó, hình ảnh đoàn viên ngày càng gần gũi, sâu sắc hơn trong lòng người dân”, anh Sơn nhấn mạnh.