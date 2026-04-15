'Không để vài chục triệu đồng cũng phải xin lãnh đạo tỉnh'

TPO - Trước thực trạng thiếu nhân lực cấp xã ở Cà Mau, nhiều địa phương kiến nghị tổ chức xét tuyển tập trung và phân bổ lại để nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy. Không để phân cấp nhưng không phân nguồn lực, chỉ vài chục triệu cũng phải xin lãnh đạo tỉnh.

Những ý kiến trên được đưa ra tại Hội nghị giao ban quý 1/2026, của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau với cấp xã, chiều 15/4. Tại hội nghị, nhiều xã nêu thực trạng thiếu nhân lực cấp xã, trong khi đội ngũ cán bộ bán chuyên trách sẽ kết thúc nhiệm vụ trong tháng 5.

Lãnh đạo nhiều xã, phường ở Cà Mau kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu phương án, tập hợp tất cả cán bộ bán chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tổ chức xét tuyển chung trên cơ sở nhu cầu số lượng biên chế toàn tỉnh, sau đó phân bổ lại cho các địa phương. Trường hợp cán bộ bán chuyên trách nghỉ, có thể xem xét bố trí làm bán chuyên trách ở khóm, ấp để tăng cường lực lượng trực tiếp tại địa bàn.

Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ ngân sách để các xã có thể ký hợp đồng công việc chuyên môn theo yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau - đề nghị chính quyền và các đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng rà soát, xác định rõ vị trí việc làm, số lượng cán bộ, công chức để có phương án bố trí nhân sự, đảm bảo hiệu quả công việc. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở làm việc. Không thể để tình trạng có nơi trụ sở khối đảng và chính quyền cách nhau hơn 20 km.

“Chúng ta phân cấp phân quyền mà không chủ động phân nguồn lực cấp cơ sở lấy gì làm? Việc này Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan nhanh chóng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy để sớm tháo gỡ, không để chỉ vài chục triệu cũng phải xin lãnh đạo tỉnh”, ông Việt lưu ý.