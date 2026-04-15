'Bức tường xanh' ở Hà Tĩnh chết khô

TPO - Nhiều hecta rừng ngập mặn ven biển ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bất ngờ chết khô trên diện rộng. Liên quan đến tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đã có kết quả quan trắc môi trường nước.

“Bức tường xanh” chết khô

Những ngày này, có mặt tại khu vực ven sông Quyền, đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh (phường Hải Ninh), dễ dàng nhận thấy hàng loạt cây ngập mặn vốn xanh tốt nhiều năm qua nay đã chết khô. Cành lá rụng sạch, thân cây khô cứng, đứng trơ trọi dưới nắng gắt.

Người dân địa phương cho biết khu rừng ngập mặn này được trồng từ hàng chục năm trước, đóng vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, giảm tác động của triều cường và bảo vệ tuyến đê biển phía trong.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (60 tuổi, trú phường Hải Ninh) cho biết khu rừng vốn có chức năng chắn sóng, bảo vệ triều cường và tuyến đê ven biển, song khoảng vài tháng trở lại đây rừng bắt đầu chết khô. Đặc biệt hiện tại tình trạng cây chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân lo lắng. “Rừng này được xem là lá chắn của dân làng. Giờ cây chết hết, nhìn ra biển trống huơ trống hoác, mỗi khi nghe dự báo bão là chúng tôi rất bất an”, ông Tuấn nói.

Khu vực rừng phòng hộ ven biển chết khô.

Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ, việc rừng ngập mặn chết hàng loạt còn tác động trực tiếp đến sinh kế người dân. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng mất đi nguồn thu từ tôm, cua, cá tự nhiên vốn gắn liền với hệ sinh thái này.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh - cho biết toàn phường có khoảng 185 ha rừng ngập mặn, trong đó riêng khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất đã có khoảng 5 ha cây mắm bị chết trắng. Hiện đơn vị đã báo cáo cấp trên và kiến nghị cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra để tìm nguyên nhân và có hướng phục hồi rừng.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết qua kiểm đếm có khoảng hơn 25 ha rừng ngập mặn, chủ yếu là cây mắm biển, đã bị chết khô. Theo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh, trong khoảng 2 năm qua, nhiều đợt trồng bổ sung cây giống tại khu vực rừng ngập mặn phường Hải Ninh đều không hiệu quả, cây trồng xuống đều bị chết, trong khi tại các khu vực cửa biển khác trong tỉnh, cây vẫn phát triển bình thường.

Bước đầu loại trừ nguyên nhân sâu bệnh và ô nhiễm

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, qua kiểm tra thực địa, trong 3 loài cây gồm mắm biển, bần chua và trang, chỉ có mắm biển bị chết hàng loạt. Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc dự án trồng rừng ngập mặn từ năm 1994 do tổ chức Oxfam hỗ trợ.

Kết quả kiểm tra môi trường nước cho thấy các chỉ số như pH, độ mặn, nhiệt độ và độ dẫn điện đều nằm trong ngưỡng phù hợp để cây mắm biển sinh trưởng. Đồng thời, quá trình khảo sát cũng không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh, hà bám hay các loài sinh vật gây hại.

“Bước đầu có thể loại trừ nguyên nhân do sâu bệnh và ô nhiễm môi trường nước”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh nhận định.

Diện tích lớn rừng phòng hộ ven biển chết trắng.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cũng nhấn mạnh vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến cây chết hàng loạt, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Trước thực trạng rừng phòng hộ ven biển suy giảm nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị địa phương phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn để khảo sát, phân tích toàn diện hiện trạng.

Chính quyền yêu cầu các đơn vị liên quan giữ nguyên hiện trường khu rừng bị chết để phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá. Việc rà soát toàn bộ hồ sơ trồng rừng trước đây cũng được triển khai nhằm làm cơ sở xử lý và đề xuất phương án phục hồi. Song song với đó, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, bảo vệ khu vực rừng bị ảnh hưởng.