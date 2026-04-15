Sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động

Theo UBND phường Thanh Liệt, sân Pickleball trên rộng khoảng 6.000 m2, mới đi vào hoạt động khoảng 1 tháng. Nguồn gốc khu đất trên là đất nông nghiệp, giao theo Nghị định 64 cho các hộ dân. Tuy nhiên, khu đất trên đã nhiều năm không thể sản xuất nông nghiệp do thiếu hệ thống mương dẫn nước.
Đến chiều ngày 15/4, công tác cưỡng chế đã hoàn tất.
Được biết, do tồn tại từ chính quyền 3 cấp, trên địa bàn phường Thanh Liệt còn nhiều công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Mới đây nhất, ngày 30/3 đã xảy ra một vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp (đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt) làm 1 người chết. UBND phường cho biết, các công trình vi phạm đã được phường lập danh sách và có lộ trình xử lý phù hợp.