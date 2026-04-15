Hiện trạng khu tập thể 60 tòa nhà Thanh Xuân Bắc trước đề xuất cải tạo

TPO - Sau nhiều năm dang dở, việc cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc tiếp tục thu hút sự quan tâm khi có đơn vị đề xuất tham gia nghiên cứu, lập quy hoạch tái thiết lại toàn bộ khu vực.
Nhiều năm qua, vỉa hè giữa các tòa nhà hiện bị tận dụng làm chợ tự phát; nhiều căn hộ tầng 1 cũng được cơi nới, cải tạo để phục vụ mục đích kinh doanh.
Do thiếu hầm gửi xe, phương tiện hiện lấn chiếm sát lối đi chung và cầu thang; một số hộ dân phải đưa xe vào tận phòng ở. Các căn tập thể hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng với các dấu hiệu nứt vỡ, thấm dột và lộ cốt thép.
Hạ tầng điện nước xuống cấp với mạng lưới dây dẫn chằng chịt ở tầm thấp, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.