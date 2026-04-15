Hà Nội:

Hiện trạng khu tập thể 60 tòa nhà Thanh Xuân Bắc trước đề xuất cải tạo

Phùng Linh

TPO - Sau nhiều năm dang dở, việc cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc tiếp tục thu hút sự quan tâm khi có đơn vị đề xuất tham gia nghiên cứu, lập quy hoạch tái thiết lại toàn bộ khu vực.

Xây dựng giai đoạn 1978-1987, khu tập thể Thanh Xuân Bắc gồm 60 tòa nhà 5 tầng. Theo kết quả kiểm định tháng 3/2026, hơn một nửa số tòa tại đây đã xuống cấp, trong đó 9 tòa xếp loại C và 30 tòa loại B.
Dù từng có kế hoạch xây tổ hợp 26 tầng giai đoạn 2004-2011, dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc vẫn chưa thực hiện sau khi lấy ý kiến người dân.
Mới đây, ngày 7/4, Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (Tập đoàn CT&D) đã kiến nghị tham gia cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc để tái thiết hạ tầng và cải thiện đời sống dân sinh.
Sau hơn 40 năm, nhiều hạng mục ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải tạo, xây dựng lại.
Nhiều năm qua, vỉa hè giữa các tòa nhà hiện bị tận dụng làm chợ tự phát; nhiều căn hộ tầng 1 cũng được cơi nới, cải tạo để phục vụ mục đích kinh doanh.
Dù liên tục sơn sửa căn hộ 60m2, bà Lan vẫn không thoát cảnh "sống chung" với ẩm mốc do hạ tầng tầng 1 xuống cấp. Theo bà, không chỉ tường thấm dột, hệ thống khung sắt cầu thang hiện đã mục rỉ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cư dân.
Do thiếu hầm gửi xe, phương tiện hiện lấn chiếm sát lối đi chung và cầu thang; một số hộ dân phải đưa xe vào tận phòng ở. Các căn tập thể hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng với các dấu hiệu nứt vỡ, thấm dột và lộ cốt thép.
Hệ thống "chuồng cọp" tự phát xuất hiện dày đặc tại các tầng cao, với quy mô cơi nới bằng sắt và bê tông vươn ra ngoài từ 4-5m so với diện tích gốc.
Hạ tầng điện nước xuống cấp với mạng lưới dây dẫn chằng chịt ở tầm thấp, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.
Bình nước, các hạng mục đặt trên nóc khu tập thể làm gia tăng tải trọng lên công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Hà Nội đặt ra mục tiêu, đến 2030, phấn đấu hoàn thành cải tạo 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc trường hợp phải phá dỡ. 5 năm tiếp theo, toàn bộ 2.160 nhà chung cư sẽ được hoàn thành chỉnh trang, tái thiết đô thị.
