Khánh Hòa: Đề xuất đầu tư khu đô thị hơn 1.100ha tại núi Cô Tiên - Nha Trang

TPO - Dự án khu đô thị hơn 1.100ha tại khu vực Núi Cô Tiên vừa được đề xuất nghiên cứu nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc Nha Trang trong thời gian tới.

Ngày 14/4, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp về dự án Khu đô thị hỗn hợp núi Cô Tiên tại phường Bắc Nha Trang.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, nhà đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Khánh Hòa cho biết qua khảo sát nhận thấy khu vực núi Cô Tiên có vị trí địa lý thuận lợi, cảnh quan tự nhiên đặc sắc, giàu tiềm năng phát triển các loại hình đô thị hiện đại kết hợp thương mại – dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và không gian văn hóa – tâm linh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Núi Cô Tiên là địa điểm leo núi yêu thích của nhiều người.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu dự án phát triển khu đô thị có công năng hỗn hợp nhằm mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển khu vực phía Bắc Nha Trang, đồng thời giảm áp lực dân số và hạ tầng cho khu vực trung tâm.

Theo đề xuất, dự án mang tên Khu đô thị hỗn hợp núi Cô Tiên, quy mô khoảng 1.140ha. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển nhà ở. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý II/2026 đến quý IV/2036.

Theo đánh giá của nhà đầu tư, với các cơ chế, chính sách đặc thù và định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước, Nha Trang có nhiều tiềm năng để phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống, làm việc lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại, đồng bộ là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện để được nghiên cứu, đề xuất dự án; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát phạm vi ranh giới nghiên cứu nhằm tránh chồng lấn, ảnh hưởng đến các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và tự chịu toàn bộ chi phí trong quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án.