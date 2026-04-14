Đầu tư nội thất: Bao nhiêu là đủ?

Sau những tập phát sóng xoay quanh việc lựa chọn bất động sản, Săn Nhà Thông Minh tập 4 bất ngờ đưa khán giả trở về với câu hỏi gần gũi: Sau khi có nhà, chúng ta sẽ sống trong đó như thế nào? Thử thách lựa chọn nội thất với ngân sách giới hạn đã khiến một vấn đề tưởng chừng đơn giản trở nên cảm xúc hơn bao giờ hết: Đầu tư cho không gian sống, bao nhiêu là đủ?

Bài toán 10% và cuộc đua định hình chất lượng sống

"Đầu tư bao nhiêu cho nội thất là đủ?" – Câu hỏi này luôn là nỗi trăn trở của bất kỳ ai sau khi vừa dồn toàn lực tài chính để sở hữu một căn nhà. Trong tập 4, Hội đồng chuyên gia đã đưa ra một con số mang tính định hướng: Ngân sách nội thất nên chiếm khoảng 10% giá trị căn hộ. Đây được xem là hạn mức "vàng" để đảm bảo sự tiện nghi mà không gây áp lực tài chính quá lớn cho gia chủ.

5 gia đình sẵn sàng bước vào hành trình "cân não" để định hình phong cách sống cho tổ ấm tương lai

Bám sát thực tế đó, 5 gia đình tham gia chương trình đã được cấp một khoản ngân sách tương ứng với 10% giá trị căn hộ mà họ đã lựa chọn. Với số tiền trong tay cùng áp lực thời gian 60 phút chọn đồ độc lập, các gia đình bắt đầu hành trình "cân não" để hiện thực hóa không gian sống trong mơ. Giữa những phút giây kịch tính của cuộc đua, câu chuyện từ gia đình Lan Phương lại chạm đến trái tim của tất cả mọi người bởi sự đồng cảm và những giá trị gia đình sâu sắc.

Khi “không dùng hết tiền” lại là một lựa chọn đáng giá

Trong khi các gia đình khác nỗ lực lấp đầy căn hộ bằng đồ mới, chị Lan Phương lại đưa ra một quyết định ngược lại. Với ngân sách cho căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án An Zen Residences (Hải Phòng), thay vì “chi hết”, chị chủ động tái sử dụng nội thất cũ. Với chị, đó không chỉ là vật dụng mà còn là kỷ vật lưu giữ hành trình lớn lên của các con.

Mỗi món đồ chị Lan Phương chốt đơn đều gói ghém ước mong về một không gian sống trọn vẹn nhất cho cả gia đình

Đằng sau sự "tiết kiệm" ấy là kế hoạch dài hơi của người mẹ đang nuôi 3 con ăn học. Thay vì dồn vốn liếng vào những món đồ xa xỉ, chị chọn cách đầu tư cho "phần mềm" – chính là tri thức và tương lai của các con. Thậm chí, việc tận dụng chiếc ghế thứ 6 trong bộ bàn ăn làm ghế học cho con đã minh chứng: Ngôi nhà thông minh nhất là nơi được vun vén bằng tình yêu và sự hy sinh thầm lặng.

Sự bao dung của chị còn thể hiện qua cách chọn màu sắc. Dù con gái Hoàng Yến tin chắc mẹ sẽ chọn màu tím – gam màu chị vốn "say mê", nhưng chị đã không làm vậy. Với chị, sở thích cá nhân nên dành cho vật dụng riêng như quần áo, còn nơi ở là không gian chung, cần sự trung tính để vỗ về mọi thành viên.

"Kim chỉ nam" cho không gian sống từ chuyên gia

Không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc, tập 4 còn là "lớp học thực chiến" về phong cách sống. Từ những lúng túng của các gia đình khi đứng giữa hàng ngàn món đồ nội thất, dàn giám khảo chuyên môn đã đúc kết những chiến lược vàng, giúp khán giả định hình lại tư duy khi bắt tay vào xây tổ ấm.

Hội đồng chuyên gia phân tích những bài học thực tế về tư duy chi tiêu và nghệ thuật khi đầu tư nội thất

Công năng vượt lên trên giá trị vật chất: Giám khảo Hải Đăng và Dương Quốc Nam cùng khẳng định: Nội thất thông minh không nhất thiết phải là món đồ bóng bẩy nhất, mà phải là món đồ phù hợp nhất với giai đoạn sinh hoạt. Thay vì mua sắm theo cảm hứng, các gia đình cần hiểu rõ nhu cầu thực tế của gia đình để chọn món đồ giải quyết đúng bài toán công năng hiện tại.

Nghệ thuật làm chủ sắc màu: Để không gian hài hòa, KTS Duy Sơn gợi ý công thức phối màu kinh điển 60-30-10. Trong đó, 60% là màu nền chủ đạo (trần, tường, sàn), 30% là màu thứ cấp tạo chiều sâu cho các món đồ gỗ lớn (sofa, tủ, bàn) và 10% còn lại dành cho những điểm nhấn từ decor. Sự tuân thủ này giúp căn hộ trở nên tinh tế và có "gu" như được thiết kế bởi chuyên gia.

Chiến thuật phân bổ ngân sách: Hoa hậu, KTS Hoàng Phương đã "gỡ rối" bài toán tài chính bằng biểu đồ chi tiêu khoa học: Dành 50-60% ngân sách cho những món đồ thiết yếu; 30% cho không gian sinh hoạt chung; 10-15% dành cho decor khẳng định cá tính và luôn giữ lại 5% dự phòng cho những phát sinh khó lường. Vượt ra ngoài những thông số, Hoàng Phương nhấn mạnh vào giá trị cảm xúc. Một ngôi nhà đúng nghĩa phải là nơi mang lại cảm giác muốn quay về và kết nối, nơi mọi áp lực đều dừng lại sau cánh cửa để nhường chỗ cho sự bình yên.

Tập 4 khép lại với chiến thắng thuyết phục của gia đình Thái Hòa - Thu Giang khi họ đạt được sự đồng điệu tuyệt đối trong 3 tiêu chí cốt lõi: Tài chính – Công năng – Thẩm mỹ. Họ ghi điểm với Ban giám khảo khi lựa chọn phong cách tối giản, ưu tiên chất liệu da bền bỉ cho con nhỏ và sử dụng bộ bàn ăn thông minh có khả năng biến đổi thành bàn đảo, giúp kích thước nội thất luôn phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Sự thấu hiểu tuyệt đối giúp gia đình Thái Hòa trở thành cái tên duy nhất trong tập 4 xuất sắc chinh phục giải thưởng 100 triệu đồng

Sau tất cả, có người sẽ thấy “đủ” là khi không gian được đầu tư trọn vẹn về thẩm mỹ, nhưng cũng có người nhận ra “đủ” là khi biết dừng lại đúng lúc để dành nguồn lực cho những mục tiêu quan trọng hơn.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền cho nội thất, mà là cách mỗi gia đình lựa chọn điều gì xứng đáng để đặt vào trong không gian sống của mình.

"Săn nhà thông minh" – chương trình do VTV3 phối hợp cùng RSM Agency sản xuất, với sự đồng hành của hệ sinh thái bất động sản và tài chính ngân hàng BIDV Home và Cen Land. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc mua bán bất động sản mà còn khai thác sâu hành trình tạo dựng tổ ấm dưới góc nhìn đa chiều, thực tế và giàu tính ứng dụng.

Đón xem những tập tiếp theo vào lúc 21h00 thứ Hai hàng tuần trên VTV3 và 21h30 trên kênh Youtube chính thức của chương trình.

Theo dõi các thông tin về chương trình tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/sannhathongminhofficial

Youtube: https://www.youtube.com/@Sannhathongminh

Tiktok: https://www.tiktok.com/@sannhathongminhofficial