Khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh: Đường băng hạ tầng đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long cất cánh

Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh – đã chính thức khởi công vào ngày 12/4 – hoàn thành, khoảng cách giữa 2 trung tâm kinh tế lớn miền Bắc sẽ rút ngắn chỉ còn 23 phút di chuyển. Sở hữu nhà ga depot của tuyến đường sắt tỷ USD, Vinhomes Global Gate Hạ Long vươn mình trở thành một “Hà Nội mới” - thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế, nơi dòng người, dòng tiền hội tụ, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ theo nhịp hạ tầng.

Hạ tầng “thần kỳ” tái định hình không gian phát triển

“Trước đây về Hà Nội, đi đường bộ mất 2-2,5 tiếng, năm 2028, tức chỉ 2 năm nữa thôi, quãng đường này chỉ còn tính bằng 23 phút. Quá là thần kỳ!”, anh Trần Văn Thành (42 tuổi, phường Tuần Châu, Quảng Ninh) thốt lên khi chứng kiến lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh diễn ra ngay trên chính quê hương mình.

Theo đó, hạ tầng đường sắt cao tốc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có chiều dài 120,2 km, tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350km/h. Dự án kết nối 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự kiến đi vào thương mại trong năm 2028, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Tại lễ khởi công hôm 12/4, ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility (Đức), đơn vị chuyển giao công nghệ cho VinSpeed, cho biết, dự án sử dụng thế hệ tàu hiện đại, hệ thống tín hiệu và vận hành tiêu chuẩn quốc tế của Siemens Mobility. Hạ tầng tỷ USD này sẽ tạo cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn cách thức di chuyển của hàng triệu người.

“Mỗi ngày, tàu của chúng tôi chạy khoảng tổng cộng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối. Mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa và trải nghiệm hành khách tuyệt vời”, ông nói.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết nối, ở góc độ quy hoạch, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh còn tạo ra cú hích tái định hình không gian phát triển toàn vùng Bắc Bộ. Hạ tầng cao tốc sẽ khơi thông nguồn lực giúp các cực tăng trưởng vận hành liền mạch trong một không gian kinh tế thống nhất, trong đó mỗi địa phương đảm nhận vai trò chuyên biệt và bổ trợ lẫn nhau.

“Quảng Ninh khi đó sẽ không còn ở vị trí xa trung tâm mà trở thành một bộ phận hữu cơ trong vùng đô thị mở rộng của Thủ đô. Các nhà ga (Yên Tử, Hạ Long) trở thành hạt nhân phát triển đô thị mới theo mô hình TOD, thay đổi diện mạo hạ tầng, tăng giá trị bất động sản, thu hút cư dân và nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông Quản Minh Cường, Bí thư tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.

Cú hích tỷ USD cho Vinhomes Global Gate Hạ Long

Vai trò của Quảng Ninh trong mối liên kết với Hà Nội đã được khẳng định, khi tuyến đường sắt tốc độ cao có điểm đầu đặt ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Hạ Long Station được đặt tại Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long

Sở hữu ga depot trong nội khu, Vinhomes Global Gate Hạ Long đủ điều kiện để phát triển theo mô hình TOD (Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Cư dân tại đây không chỉ có đặc quyền di chuyển liên vùng chỉ trong 23 phút mà còn được trải nghiệm hệ thống đường sắt tốc độ cao hiện đại, an toàn nhất thế giới và cao cấp nhất.

Khoảng cách 23 phút kết nối với Hà Nội, đưa siêu đô thị biển của Quảng Ninh trở thành biểu tượng “Hà Nội mới”. Đây không chỉ là sự mở rộng của Thủ đô theo nghĩa địa lý, mà là một phiên bản nâng tầm của chuẩn sống đô thị - khi cư dân được hàng ngày hít thở không khí trong lành của thiên nhiên mà không cần thay đổi nhu cầu tận hưởng cuộc sống sôi động.

Bảo chứng cho điều này là địa thế không thể sao chép hay tái lập của Vinhomes Global Gate Hạ Long bên vịnh di sản thiên nhiên thế giới. Cùng với đó là hạ tầng sinh thái lên tới 2.500 ha mặt nước, cây xanh, rừng ngập mặn, và bộ sưu tập tiện ích xứng tầm “kỳ quan đô thị”. Nơi đây, con người có thể sống trọn vẹn một cuộc đời khi mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, giải trí… đều được đáp ứng trong bán kính đi bộ.

Đặc biệt, với quy mô hơn 6.200 ha, gấp 1,5 lần tổng diện tích 4 quận nội thành cũ của Hà Nội cộng lại, khả năng đáp ứng hơn 380.000 người, “Hà Nội mới” Vinhomes Global Gate Hạ Long có khả năng vận hành động lập không phụ thuộc vào các trung tâm cũ.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị là thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế

Trên thế giới, hạ tầng đường sắt tốc độ cao đã chứng minh khả năng tạo ra các cực tăng trưởng, trung tâm sống mới, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản gia tăng phi mã.

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), mạng lưới đường sắt cao tốc tại Trung Quốc đã giúp GRDP các địa phương dọc các hành lang tăng thêm 1-2% mỗi năm. Tại Shizuoka (Nhật Bản), sau khi tuyến Tokaido Shinkansen đi vào hoạt động, giá bất động sản tăng mạnh nhờ khả năng kết nối tới Tokyo chỉ trong khoảng 1 giờ, thu hút làn sóng cư dân chuyển dịch.

Quy luật này đang lặp lại tại Vinhomes Global Gate Hạ Long khi siêu đô thị biển hội tụ đồng thời ba yếu tố then chốt: hạ tầng tốc độ cao, quy mô tiện ích quốc tế, vị trí bên vịnh di sản thế giới.

Theo giới quan sát, sự kiện khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của tam giác kinh tế phía Bắc. Vinhomes Global Gate Hạ Long xuất hiện đúng “điểm rơi”, được kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng tăng trưởng và bứt phá chưa từng có về giá trị.