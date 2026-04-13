Khải Hoàn Land khai trương Sales Gallery căn hộ chuẩn Bespoke đối diện AEON Mall Bình Dương

Ngày 12/04/2026, Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) chính thức khai trương Sales Gallery và sa bàn dự án Khải Hoàn Imperial tại Quốc lộ 13, P.Thuận Giao - mở ra không gian trải nghiệm thực tế, từng bước đưa chuẩn sống Bespoke đến gần hơn với khách hàng, nhà đầu tư.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial tọa lạc tại Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đối tác, đại lý phân phối và khách hàng quan tâm, tạo nên không khí sôi động ngay từ những giờ đầu. Theo đại diện Khải Hoàn Land – Đơn vị phát triển dự án, đây là hoạt động giới thiệu giúp các đối tác, đại lý phân phối và khách hàng có góc nhìn rõ nét về triết lý phát triển và định vị sản phẩm của Khải Hoàn Imperial trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary, Sales Gallery Khải Hoàn Imperial được định hình như một “điểm chạm trải nghiệm” phản chiếu diện mạo tương lai và sức sống của toàn dự án. Toàn khu có quy mô gần 2.000m² hàng đầu khu vực, bao gồm không gian tầng trệt và 2 tầng lửng. Mang tinh thần giao thoa giữa vẻ đẹp hiện đại và concept neo - classic, Sales Gallery Khải Hoàn Imperial tạo dấu ấn thị giác bằng ngôn ngữ thiết kế sang trọng, tối giản nhưng sắc sảo, kết hợp cùng vật liệu cao cấp và bố cục tinh tế, khơi gợi cảm quan đẳng cấp trong mỗi không gian.

Tại đây, sa bàn tổng thể giữ vai trò điểm nhấn trung tâm, tái hiện sinh động quy hoạch toàn dự án – từ hệ tiện ích đa tầng, tổ chức không gian sống đến cảnh quan nội khu; kết hợp cùng bản đồ liên kết vùng giúp khách hàng dễ dàng hình dung rõ nét chuẩn sống sang trọng và khác biệt mà Khải Hoàn Imperial mang đến.

Sa bàn Khải Hoàn Imperial chính thức ra mắt, thu hút đông đảo đại lý, khách hàng.

Có thể thấy, việc đầu tư bài bản Sales Gallery Khải Hoàn Imperial cũng phần nào phản ánh định hướng nhất quán của Khải Hoàn Land trong vai trò Chủ đầu tư – Nhà Phát triển dự án: chú trọng tính minh bạch, đề cao cảm nhận của khách hàng và từng bước hiện thực hóa dự án theo tiêu chuẩn đã cam kết.

Sau quá trình tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị nền tảng trong nhiều năm qua, Khải Hoàn Land đang bước vào giai đoạn tăng tốc với định hướng tập trung phát triển quỹ đất và chuyển hóa thành các dự án có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Doanh nghiệp cho biết sẽ kiên định theo đuổi triết lý “Tinh hoa trong từng tổ ấm”, đặt trọng tâm vào việc nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo những chuẩn sống mới - nơi giá trị an cư được mở rộng thành hành trình tận hưởng, cá nhân hóa và giàu bản sắc.

Tiêu biểu, Khải Hoàn Prime – Khu compound chuẩn resort ven sông Nam TP.HCM do Khải Hoàn Land phát triển đã tạo được dấu ấn trên thị trường nhờ những bước tiến rõ nét về pháp lý và thi công. Dự án hiện đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, tiến độ xây dựng đã vươn đến tầng 20 đồng đều trên cả 3 tháp. Theo kế hoạch, tháp Vinci sẽ cất nóc vào tháng 7/2026. Những cột mốc ấn tượng này không chỉ cho thấy giá trị thực của dự án, mà còn phản ánh năng lực thực thi và khả năng triển khai bài bản của Khải Hoàn Land. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng niềm tin của thị trường đối với chiến lược phát triển dự án của doanh nghiệp trong giai đoạn kế tiếp.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial có quy mô lớn, sang trọng, đẳng cấp.

Trên nền tảng này, trong giai đoạn 3 năm tới, Khải Hoàn Land dự kiến sẽ từng bước đưa ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm thuộc các dòng sản phẩm chủ lực như căn hộ, biệt thự và shophouse. Riêng trong quý II/2026, Khải Hoàn Land dự kiến giới thiệu khoảng 4.000 sản phẩm, tập trung tại khu vực Thuận Giao, TP.HCM, mở đầu là dự án Khải Hoàn Imperial.

Định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke, Khải Hoàn Imperial kiến tạo không gian sống “may đo” dành cho cộng đồng chuyên gia, nhà nghiên cứu, đội ngũ “chất xám cao” đang ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ tại Đông Bắc TP.HCM. Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m, trực diện metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, dự án không chỉ sở hữu khả năng kết nối thuận tiện mà còn đón đầu dư địa tăng trưởng dài hạn.

Cùng với lợi thế nằm giữa hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế đã hiện hữu như trường quốc tế Singapore, AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé…, Khải Hoàn Imperial còn sở hữu hệ tiện ích nội khu đa tầng độc đáo như công viên Tinh hoa hội tụ, Quảng trường tri thức, hồ bơi resort 5 sao phong cách Địa Trung Hải, hồ bơi vô cực phong cách La Mã cổ đại, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa, phòng sáng tạo đa phương tiện, phòng tập Virtual Golf, thư viện..., nâng tầm chuẩn sống tiện nghi, giàu giá trị tận hưởng và đậm dấu ấn cá nhân.

Cũng theo đại diện Khải Hoàn Land, trong tháng 4 này, 2 căn hộ mẫu chuẩn Bespoke của Khải Hoàn Imperial sẽ chính thức ra mắt trong khuôn viên Sales Gallery. Không chỉ tiếp tục hoàn thiện hành trình trải nghiệm dành cho khách hàng, đây còn là minh chứng cho sự đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu của Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo không gian sống sang trọng, tinh tế, đẳng cấp dành cho các chủ nhân trong tương lai, đúng với triết lý “Tinh hoa trong từng tổ ấm”.