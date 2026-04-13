Thiết kế tối giản hóa mà đẹp trong ngôi nhà miền Tây

Thúy Hiền
TPO - Đắm mình trong bối cảnh nhiệt đới đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ, tại miệt Chợ Lách, Bến Tre, công trình được thiết kế để kiến trúc hiện đại mang được tính thích nghi với bối cảnh sẵn có.

Các lớp lang từ cảnh quan tự nhiên cho đến kiến trúc nền của công trình luôn thể hiện lối sống bản địa đặc trưng, tinh gọn trong bố cục tổng thể thông qua hình thức tổ hợp nén. Khối kiến trúc mở ở tầng trệt cho phép các hoạt động sinh hoạt hướng ra bên ngoài, đối lập với sự riêng tư cao của khối kiến trúc đóng ở tầng trên. Nhờ đó, ngôi nhà có sự tương tác phù hợp ở mọi không gian, một cách độc lập, thông qua ánh sáng, luồng không khí mát và cả sự riêng tư.

Sự thích nghi của công trình còn được định hướng cho phép ngôi nhà có sự tiêu giảm bức xạ nhờ các giải phải thiết kế thụ động, khối nhà cao cùng màu sắc ngoại quang giúp giảm nhiệt độ tích tụ, hệ mái pin năng lượng mặt trời tạo dòng điện đủ dùng, tối ưu hoá mọi vật chất xây dựng từ nguyên vật liệu được cung ứng tại địa phương.

Công trình hướng đến sự tối giản hoá trong kiến trúc nhiệt đới hiện đại, thích nghi với điều kiện tự nhiên tại miền Tây Nam Bộ để tiến đến tầm nhìn bền vững hoá các dự án nhà ở trong tương lai tại vùng đất này, trước các thách thức biến đổi khí hậu và làn sóng về vườn của thế hệ trẻ.

Diện tích đất: 1000m²

Diện tích xây dựng: 160m²

Tổng diện tích sàn: 250m²

HQN Architects, Nguyễn Quang Hiếu, Hoàng Đức Minh, Nguyễn Thị Hoàng Kim
