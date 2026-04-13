Loạt doanh nghiệp bất động sản bị kiểm tra thuế

TPO - Nhiều doanh nghiệp bất động sản tên tuổi bị kiểm tra thuế như: Công ty CP Bất động sản Thắng Lợi, Công ty CP Gamuda Land - HCMC, Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1, Công ty CP Địa ốc Bcons, Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội...

Cục Thuế vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026. Trong kế hoạch này, 108 doanh nghiệp, trong đó có nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản, công ty chứng khoán, tập đoàn lớn nằm trong diện kiểm tra thuế.

Các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Thuế TP. Hà Nội, Thuế TPHCM, Thuế TP. Hải Phòng, Thuế tỉnh Thái Nguyên, Thuế tỉnh Tây Ninh, Thuế tỉnh Đồng Nai, Thuế tỉnh Lâm Đồng và Thuế tỉnh An Giang quản lý.

Công ty CP Bất động sản Thắng Lợi nằm trong diện kiểm tra thuế.

Đáng chú ý, trong danh sách 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026 của cơ quan thuế, có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, như Công ty CP Xây dựng Hợp Lực (do Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Rox Cons Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội, Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside, Công ty CP Capitaland - Hiền Đức, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà (do Thuế TP. Hà Nội quản lý).

Ngoài ra còn các doanh nghiệp bất động sản khác, như Công ty CP Bất động sản Thắng Lợi, Công ty CP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng, Công ty TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Xây dựng B.M.T, Công ty CP Gamuda Land - HCMC, Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 do Thuế TPHCM quản lý, Công ty CP Địa ốc Bcons do Thuế cơ sở 14 Thuế TPHCM quản lý, Công ty CP Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Ngọc Hà do Thuế cơ sở 3 TPHCM quản lý.

Trước đó, Cục Thuế cũng đã có công văn chỉ đạo cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử yêu cầu tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, trong đó yêu cầu cơ quan thuế đẩy mạnh rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp.

Công ty CP Gamuda Land - HCMC nằm trong diện kiểm tra thuế.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, cơ quan thuế cần hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Cục Thuế cũng yêu cầu, khi thực hiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chi phí đầu vào tương ứng; rà soát, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trong quá trình kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng cần lưu ý kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn, chi phí dịch vụ nội bộ tập đoàn như chi phí dịch vụ trung tâm, chi phí dịch vụ kỹ thuật, chi phí hỗ trợ quản lý, chi phí bản quyền, nhượng quyền thương mại...