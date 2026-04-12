Ấn tượng ngôi nhà hai mái hiên

TPO - Ngôi nhà được xây dựng trong một con hẻm nhỏ ở Đồng Nai, hai mái hiên là cách KTS tạo ra khoảng trống cho gia chủ có thêm những phút giây thả lỏng.

Thay vì xây dựng hết toàn bộ khu đất, KTS tạo khoảng lùi bằng một mái hiên trước rộng rãi cùng sân vườn và cây xanh. Ánh sáng từ đó vào bên trong dễ dàng hơn.

Phần hiên còn lại ở phía sau mở ra khoảng sân vườn sau, kết nối trực tiếp với khu vực bếp và bàn ăn lớn.

Cùng với hành lang và khe sáng, phòng ngủ kín đáo hơn nhưng cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Gia chủ trong không gian này có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của môi trường, ánh sáng, cây xanh, có lợi rất nhiều cho sức khỏe sinh học của họ.