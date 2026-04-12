Dự án gần trăm căn nhà phố được cấp sổ

TPO - Dự án Chợ và Khu nhà ở thương mại của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM có quy mô 98 căn nhà. Tổ Công tác 1645 đồng ý cấp chứng nhận 7 căn đã chuyển nhượng cho cá nhân và 2 chứng nhận sở hữu nhà cho công ty theo đề nghị của chủ đầu tư.

Cấp 9 sổ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho một số dự án.

Dự án của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM được cấp sổ.

Theo đó, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua tại dự án Chợ và Khu nhà ở thương mại của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM.

Dự án do Công ty TNHH Quang Vinh làm chủ đầu tư, có quy mô 98 căn nhà (đã xây dựng 9 căn), nay chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 7 căn đã chuyển nhượng cho cá nhân và 2 chứng nhận sở hữu nhà cho công ty.

Tổng diện tích của dự án là 19.955 m2. Trong đó có 9.088 m2 đất ở tại đô thị, 2.160 m2 đất thương mại dịch vụ, còn lại là đất cây xanh, công viên, trạm điện, trạm xử lý nước thải và đất giao thông. Công ty TNHH Quang Vinh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại cũng như các tồn tại của dự án, đẩy nhanh tiến độ xây nhà tại dự án…

Sẽ cấp 61.200 giấy chứng nhận

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, thời gian qua, nhiều dự án nhà ở trên địa bàn chưa thể cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà do đang bị gặp nhiều vướng mắc. Do đó, UBND TPHCM đã thành lập Tổ Công tác 1645 để xử lý các vấn đề tồn đọng, tiến đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Một dự án vừa được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho người mua nhà.

Sau 1 năm hoạt động, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 60 cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho 222 dự án, cấp giấy chứng nhận cho 132.201 căn nhà. Hiện vẫn còn 28 dự án có vướng mắc (9.717 căn nhà), cần phải phối hợp các sở, ngành liên quan trước khi giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trong năm 2026, Tổ Công tác 1645 đặt mục tiêu giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 68.000 hồ sơ, trong đó cấp 61.200 giấy chứng nhận, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027), căn cứ tình hình thực tế về phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng năm cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi và linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, bên cạnh việc cấp giấy cho các dự án mới thì việc tập trung tháo gỡ vướng mắc của những dự án cũ còn tồn đọng hết sức khẩn trương, kết quả phải được đo đếm bằng số lượng căn hộ, nhà đất được cấp giấy chứng nhận. Nỗ lực trong năm 2026 giải quyết được 30% số lượng dự án đang bị vướng mắc còn tồn đọng để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.