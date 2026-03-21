Hàng trăm biệt thự, nhà phố và căn hộ ở TPHCM được cấp sổ hồng

186 căn nhà có sổ đỏ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM làm tổ trưởng, vừa có buổi làm việc cùng các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cụ thể, dự án Khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế kỷ 21 (khu 9A+B) ở xã Bình Hưng do Công ty CP Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 197 nền đất đã được cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 186 căn nhà đã xây dựng hoàn thành. Đại diện chủ đầu tư cho biết 186 căn nói trên đã được bàn giao cho khách hàng từ năm 2019, hạ tầng đã được hoàn thiện.

Dự án Sycamore có 368 căn nhà ở thấp tầng được cấp sổ.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, đồng thời đề nghị Ban Quản lý khu Nam Sài Gòn rà soát điều tiết nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án.

Tương tự, dự án Sycamore thuộc Khu đô thị mới - Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương ở phường Bình Dương do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có tổng số 368 căn nhà ở thấp tầng. Sau khi nghe ý kiến các đơn vị, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 368 căn nhà ở thấp tầng nói trên.

Dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương giai đoạn 3 tại số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa do Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có 793 căn hộ.

Kết luận về dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, xét đến thời điểm hiện nay, dự án đủ điều kiện cấp giấy. Về điều chỉnh quy hoạch, đề nghị chủ đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế đất của Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM xem xét có phát sinh nghĩa vụ tài chính, có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hầm giữ xe hay không.

Cấp sổ trước

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, chung cư A.C.S.C tại số 686 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư, có 322 căn hộ và được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2020.

240 căn hộ ở dự án chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn được cấp sổ.

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe báo cáo của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan về những vướng mắc tại dự án chung cư A.C.S.C, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM kiểm tra lại thủ tục bảo vệ môi trường đã làm hay chưa.

Liên quan việc cấp sổ hồng đối với nhà trẻ và chỗ đậu gửi xe, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải có cam kết gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM sau khi được các cơ quan chuyên môn có ý kiến cụ thể để được xem xét giải quyết.

Đồng thời, chủ đầu tư phải phối hợp với Phòng Kinh tế đất rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân mua căn hộ tại chung cư. Đối với các phần diện tích khác, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo những nội dung yêu cầu trên để được giải quyết cấp sổ hồng sau.

Dự án chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn tại địa chỉ số 278 - 283 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư được giao đất năm 2015 với diện tích đất 2.343 m2, có phần chênh lệch hơn 60m2 so với tổng diện tích đất được công nhận tại 6 giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư. Phần diện tích đất hơn 60 m2 là phần đất liền kề được sử dụng làm lối đi chung, khoảng hở giữa 2 nhà.

Dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019, có tổng cộng 240 căn hộ. Nhiều năm nay, chủ đầu tư đã tiến hành các thủ tục để thực hiện cấp sổ hồng cho người mua nhưng bị vướng mắc liên quan phần diện tích hơn 60 m2 đất chênh lệch.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Song song đó, chủ đầu tư phải liên hệ với Phòng Kinh tế đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chênh lệch hơn 60 m2. Ngoài ra, chủ đầu tư phải liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường nhằm giải quyết vấn đề hồ sơ cấp phép bảo vệ môi trường tại chung cư. Liên quan nghĩa vụ nhà ở xã hội, Công ty CP thương mại và Đầu tư Hồng Hà phải chuyển hồ sơ về phường để phường có ý kiến về vấn đề này.

Dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III tại phường Tam Thắng cũng được cấp sổ.

Dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III tại phường Tam Thắng, có tổng diện tích 7.000 m2, trong đó hơn 5.486 m2 xây dựng 19 căn biệt thự vườn và hơn 1.513 m2 là đất giao thông. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh mẫu thiết kế kiến trúc đối với lô B7, B8 và đã được UBND TP Vũng Tàu (trước đây) chấp thuận.

Tuy nhiên, nội dung văn bản của UBND TP Vũng Tàu lại nêu: “Việc thỏa thuận mẫu là cơ sở để chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và không thay thế giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư phải thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình đúng với các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng”.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Riêng đối với trường các trường hợp thay đổi thiết kế, chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng TPHCM để có ý kiến giải quyết.