Hạ tầng vẽ lại bản đồ di chuyển, dẫn dòng vốn về trung tâm hành chính mới Tây Bắc TP.HCM

Theo quy hoạch Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và logistics. Quá trình dịch chuyển trọng tâm phát triển này đang đi cùng lộ trình triển khai mạng lưới giao thông, tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư về Tây Bắc TP.HCM, với tâm điểm là đại đô thị Vinhomes Green City.

Xung lực hạ tầng khai mở hành lang kinh tế Tây Bắc TP.HCM

Để đáp ứng chức năng của một trung tâm đô thị mới, toàn vùng Tây Bắc TP.HCM đang đón nhận nguồn lực đầu tư lớn nhằm hoàn thiện hệ thống đường vành đai, trục xuyên tâm Đông - Tây và mạng lưới giao thông công cộng sức chứa lớn. Các dự án này thiết lập hành lang lưu thông xuyên suốt từ lõi đô thị đến các tỉnh Tây Nam Bộ và hệ thống cửa khẩu.

Giai đoạn 2026 - 2028 ghi nhận các cột mốc quan trọng về tiến độ hạ tầng. Tuyến ĐT 823D dài 14,2 km dự kiến thông xe vào tháng 5/2026, kết nối đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 với các trục vành đai, tạo hành lang logistics gắn kết TP.HCM và các vùng giáp biên giới. Cùng lúc, tuyến Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh hiện đạt 95% khối lượng, hướng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 6/2026, giải quyết bài toán lưu thông giữa các đô thị vệ tinh.

Ở cấp độ liên kết vùng, dự án Vành đai 4 dự kiến khởi công ngày 2/9/2026 sẽ phân luồng phương tiện, giúp hàng hóa và hành khách tiếp cận trực tiếp sân bay Long Thành hay cụm cảng Cái Mép - Thị Vải mà không đi qua khu vực nội đô.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ tạo bệ phóng cho toàn vùng Tây Bắc TP.HCM. Ảnh: Anh Tú

Đặc biệt, khu vực Tây Bắc đang chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của hệ thống đường sắt đô thị. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã chính thức động thổ vào đầu năm 2026, khi hoàn thành sẽ thiết lập một phương thức di chuyển hoàn toàn mới, giải quyết triệt để bài toán thời gian từ Tây Bắc vào trung tâm TP.HCM.

Cùng với đó, định hướng nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt đô thị này đến Tây Ninh sẽ đưa Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong mạng lưới giao thông của toàn vùng.

Tính liền mạch của hạ tầng tiếp tục được củng cố bằng kế hoạch khởi công các dự án lớn trong quý III/2026. Đường Võ Văn Kiệt nối dài sẽ liên thông trục xuyên tâm TP.HCM đến điểm đầu ĐT 823D, song song với tuyến đường mở mới Tây Bắc hỗ trợ phân bổ lưu lượng cho Quốc lộ 22. Việc mở rộng Quốc lộ 22 lên quy mô 10 làn xe cùng lộ trình xây dựng trục Quốc lộ 50B nối TP.HCM - Tây Ninh - Tiền Giang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đa hướng, củng cố vị thế cửa ngõ của khu vực.

Giao điểm chiến lược định hình chu kỳ tăng trưởng BĐS

Thực tế vận động của thị trường cho thấy, việc triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông lớn luôn đóng vai trò bệ phóng cho một chu kỳ phát triển đột phá mới. Tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, toàn bộ mạng lưới vành đai, cao tốc và metro đang tạo ra lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn. Trọng tâm của xu hướng dịch chuyển tài sản đang tập trung vào những dự án tọa lạc tại các nút giao chiến lược.

Nằm ngay lõi trung tâm hành chính mới Đức Hòa – Hậu Nghĩa, Vinhomes Green City hưởng trọn lợi thế từ tọa độ giao cắt của 4 trục huyết mạch: ĐT 823D, Vành đai 3, đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài và Vành đai 4. Sự cộng hưởng giữa hệ thống đường bộ cùng lộ trình phát triển tuyến Metro số 2 đưa dự án tiến sát đến tiêu chuẩn TOD - phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng. Nhờ đó, bài toán di chuyển của cư dân được giải quyết toàn diện: vừa kết nối nhanh chóng với lõi TP.HCM qua đại lộ xuyên tâm và đường sắt đô thị, vừa thuận tiện tiếp cận các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển thông qua hệ thống vành đai.

Mạng lưới kết nối đa hướng đáp ứng trọn vẹn yêu cầu tối ưu thời gian di chuyển của giới chuyên gia và lực lượng lao động tri thức chuẩn bị dịch chuyển về đây làm việc, đồng thời thúc đẩy tiềm năng tăng giá BĐS.

Bên cạnh lợi thế vị trí, khả năng hấp thụ dòng vốn của dự án còn được bồi đắp từ năng lực quy hoạch đồng bộ. Với định vị là đô thị "all-in-one" tiên phong của Vinhomes tại khu vực, Vinhomes Green City có quy mô hơn 197ha, kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện với trung tâm thương mại Vincom, trường học Vinschool cùng các phân khu công viên quy mô lớn. Chuỗi tiện ích đa dạng mang lại một không gian sống trọn vẹn, đưa đại đô thị trở thành điểm đến an cư bền vững, quy tụ cộng đồng dân cư trí thức, gắn bó dài lâu.

Vinhomes Green City định vị là đô thị "all-in-one" tiên phong tại khu vực Tây Bắc TP.HCM

Việc hình thành trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa – Hậu Nghĩa, cùng với mạng lưới giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, đang kích hoạt làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn về phía Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Green City với sự đầu tư chỉn chu, bài bản từ quy hoạch kiến trúc đến hệ sinh thái tiện ích, kiến tạo chuẩn sống tiện nghi ngay tại lõi trung tâm Đức Hòa – Hậu Nghĩa. Từ nền tảng này, một cực tăng trưởng mới dần hình thành, sẵn sàng bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.