'Into The Greeniverse' - Sol Garden khai mở vũ trụ xanh chuẩn Nam Âu đầu tiên tại Hải Phòng

Ngày 19.03, sự kiện Kick off dự án Sol Garden với chủ đề “Into The Greeniverse” vừa chính thức diễn ra, quy tụ hơn 1.050 đại sứ kinh doanh đến từ 30 đơn vị phân phối. Sự kiện đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ, không chỉ bởi quy mô tổ chức, mà còn bởi tầm nhìn kiến tạo một vũ trụ xanh nơi thiên nhiên và con người cùng giao hoà.

Bản giao hưởng xanh vang lên giữa phố Cảng

Với sự góp mặt của 30 đơn vị phân phối F1, cùng hàng nghìn đại sứ kinh doanh, sự kiện kick off dự án Sol Garden đã tạo nên một không gian tràn đầy năng lượng - nơi tinh thần chinh phục khách hàng và niềm tin vào sản phẩm được đẩy lên đỉnh điểm ngay từ những giây phút mở màn.

Điểm nhấn của sự kiện là khoảnh khắc vị nhạc trưởng bước ra sân khấu, đưa cây chỉ huy lên cao và những nốt sol nhảy nhót giữa không gian tạo thành một bản giao hưởng xanh vang lên giữa khán phòng. Như một giai điệu được viết bằng cả trái tim, Sol Garden không chỉ là một dự án - mà là một bản hòa tấu dịu dàng giữa kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống. Ở đó, mỗi nốt nhạc là sự chăm chút từ những tán cây đến từng góc phố, mỗi nhịp điệu là sự đồng điệu giữa những con người cùng mang một ước mơ kiến tạo một nơi đáng sống đúng nghĩa.

Sol Garden là dự án do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm Chủ đầu tư, Liên doanh Công ty TNHH NN Kikyo Valora (NN Kikyo Valora) giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR) - đối tác phát triển. Đặc biệt, tổng đại lý tiếp thị và phân phối do Công ty Cổ phần Bất động sản EximRS đảm nhận. Sự hội tụ của những thương hiệu hàng đầu chính là “bảo chứng kép” cho cả chất lượng sản phẩm lẫn khả năng gia tăng giá trị thịnh vượng cho dự án.

Đại diện đối tác phát triển - Liên doanh NN Kikyo Valora chia sẻ về những điều khác biệt mà Sol Garden mang đến cho khách hàng tại sự kiện

Với khát vọng kiến tạo một chuẩn sống mới - nơi hội tụ tinh hoa quốc tế và phong cách sống đẳng cấp, dự án được định hướng phát triển trở thành khu đô thị compound chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hải Phòng. Không chỉ đơn thuần là một không gian an cư, nơi đây còn là biểu tượng của sự riêng tư, an ninh, tiện nghi khép kín và cộng đồng tinh hoa - một chuẩn mực sống mới đang dần hình thành tại thành phố Cảng năng động.

“Chúng tôi không chỉ kiến tạo một sản phẩm bất động sản, mà mở ra một thế giới xanh đầy triển vọng tại Sol Garden- nơi thiên nhiên và con người cùng giao hòa. Tại đây, các mảng xanh là xương sống định hình toàn bộ cấu trúc khu đô thị. Từng tán lá, từng khu vườn, từng con đường xanh đều được quy hoạch như một phần tất yếu của phong cách sống thịnh vượng” - vị đại diện đối tác phát triển - Liên doanh NN Kikyo Valora nhấn mạnh.

Khoảnh khắc trao chứng nhận đại lý phân phối chính thức dự án Sol Garden cho 30 đại lý F1, sẵn sàng bứt tốc đưa “vũ trụ xanh” lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường

Nhận định về Sol Garden ở vai trò Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối- Đại diện EximRS cho rằng: Sol Garden đã chọn một hướng đi khác biệt, không chạy theo những điều thêm vào, mà bớt đi những ồn ào để giữ lại những giá trị nguyên bản nhất. Mang âm hưởng Nam Âu phóng khoáng, dự án kiến tạo một "ốc đảo riêng" dành cho những tâm hồn đồng điệu - nơi mỗi chủ nhân được sống đúng nhịp điệu mình lựa chọn, gắn kết với một cộng đồng cùng chung hệ giá trị. Và Sol Garden là nơi chốn được "may đo" để hiểu hơn về chính mình, giữa thiên nhiên và sự tĩnh lặng đúng nghĩa.

“Chúng tôi đang cùng các đối tác truyền tải một triết lý sống phóng khoáng và bền vững. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, EximRS thấu hiểu rằng khách hàng Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung ngày nay đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng sống và tính duy nhất của dự án. Sol Garden với sự bảo chứng từ Chủ đầu tư VSIP và liên doanh Nhật Bản chính là câu trả lời hoàn hảo nhất,” đại diện EximRS chia sẻ.

Greeniverse - Khi mỗi mét vuông đều biết “thở”

Chủ đề “Into The Greeniverse” không đơn thuần là một slogan sự kiện. Đó là tuyên ngôn Sol Garden hướng đến, dự án trải dài trên gần 9,95ha với quy mô 369 căn gồm: 90 căn shophouse, 137 căn biệt thự, 138 căn liền kề và 04 căn dịch vụ, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay “trái tim” Thủy Nguyên - cửa ngõ giao thương của Hải Phòng. “Greeniverse” - vũ trụ xanh là cách mà đội ngũ kiến trúc gọi tên triết lý quy hoạch nơi mảng xanh không phải phần thừa sau khi bê tông đã lấp đầy, mà là xương sống định hình toàn bộ khu đô thị.

Phối cảnh tổng thể Sol Garden nhìn từ trên cao, nổi bật với mảng xanh xuyên suốt toàn dự án – nơi thiên nhiên là xương sống định hình khu đô thị

Lấy cảm hứng từ kiến trúc và cảnh quan vùng Địa Trung Hải, đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan Lascal Việt Nam đã kiến tạo Sol Garden theo phong cách “Lively Classic Ambiance” - cổ điển sống động. Đó là câu chuyện về một bản giao hưởng cổ điển được khoác lên sức sống mới, nơi nét vintage thanh lịch hòa cùng sắc màu tươi sáng và nhịp điệu vui tươi. Những hàng cây tỏa bóng dọc trục đường nội khu, xen lẫn hàng Chà Là mang hơi thở Địa Trung Hải, tạo nên một bức tranh cảnh quan vừa quen thuộc với đất Bắc vừa lạ lẫm đầy cuốn hút.

Đặc biệt hai Clubhouse với hồ bơi, Pocket Park, khu BBQ ngoài trời, Entry Statement toàn dự án và cafe sân vườn được bố trí như hai “trái tim xanh” của dự án. Hệ thống công viên nội khu với đường dạo bộ uốn lượn, quảng trường trung tâm, chòi nghỉ cổ điển và khu vui chơi trẻ em an toàn tạo nên những lớp không gian sống đa tầng. Đặc biệt, hệ thống “hẻm xanh” rộng 4-6 mét chạy xuyên giữa các dãy nhà phố và các Pocket Park nhỏ xinh ẩn mình giữa từng cụm nhà đã biến Sol Garden thành nơi hiếm hoi mà cư dân bước ra cửa là chạm vào thiên nhiên, không cần đi đâu xa. Hệ thống chiếu sáng cảnh quan theo phong cách châu Âu khi đêm xuống sẽ biến khu đô thị thành một bức tranh lung linh, nơi từng lối đi, từng khóm hoa đều được ánh sáng vàng ấm “kể” lại câu chuyện của mình.

Sol Garden mang dấu ấn của không gian sống đẳng cấp chuẩn quốc tế

Tọa lạc trong lòng đại đô thị VSIP Hải Phòng, Sol Garden thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng đồng bộ chuẩn quốc tế, kết nối thuận tiện chỉ 5 phút đến Quốc lộ 10, 10 phút đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và 20 phút đến sân bay quốc tế Cát Bi. Mô hình compound khép kín với an ninh đa lớp, mật độ xây dựng thấp cùng pháp lý minh bạch tạo nên nền tảng vững chắc cho quyết định đầu tư dài hạn.

Nếu những dự án bất động sản thông thường bán căn nhà, thì Sol Garden bán một lối sống. “Into The Greeniverse” không chỉ là chủ đề của một sự kiện Kick off, mà là lời mời gọi bước vào một vũ trụ xanh nơi thiên nhiên ôm trọn mỗi góc phố, nơi kiến trúc Nam Âu phóng khoáng gặp gỡ tinh thần hào sảng của người đất Cảng. Sol Garden được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống xanh chuẩn quốc tế dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa phố Cảng.