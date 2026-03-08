TPHCM: Hơn 170 căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì vướng 6,5m2 đất

TPO - Dự án chung cư Vĩnh Hội ở phường Vĩnh Hội, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư với 171 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do vướng 6,5 m2 đất của một nhà dân. Sau khi Tổ Công tác 1645 vào cuộc, chung cư Vĩnh Hội sẽ được cấp sổ.

Gần 270 căn hộ được cấp sổ

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 cùng các thành viên đã có buổi làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc đối với 2 dự án nhà ở.

Dự án đầu tiên là Khu dân cư đa hợp lô S13-2, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 95 căn hộ, 7 cửa hàng (12 tầng, 1 hầm) với diện tích xây dựng 1.159 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.086 m2.

Thêm dự án của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư được cấp sổ.

Ngày 7/10/2025 Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng lập biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình với kết luận chấp nhận nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình và các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Ngày 28/10/2025 Sở Xây dựng đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số với kết luận chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Dự án đã được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, được cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũ, xác nhận đã hoàn tất nộp tiền sử dụng đất đối với các lô đất đã nộp trong năm 2012, trong đó có lô S13-2.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Dự án thứ 2 là chung cư Vĩnh Hội ở phường Vĩnh Hội, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 2 tầng hầm, 15 tầng nổi với 171 căn hộ.

Chung cư Vĩnh Hội được UBND TPHCM giao đất với diện tích khu đất là 2.993 m2, trong đó diện tích đất giao là 2.987 m2, trừ thửa 49-1 sẽ thực hiện bồi thường và giao bổ sung sau khoảng 6,5 m2.

Ngày 5/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT36841 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4, diện tích đất 2.987 m2.

Chung cư Vĩnh Hội sẽ được cấp sổ.

Theo chủ đầu tư, vướng mắc hiện nay là 6,5 m2 đất của một nhà dân, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng để đền bù. Tuy nhiên đến nay công tác đền bù giải tỏa chưa hoàn tất nên chưa thể hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Đại diện UBND phường Vĩnh Hội đề nghị, trước mắt nên cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Còn việc đền bù, giải tỏa 6,5 m2 nói trên sẽ tiếp tục tìm phương án để giải quyết dứt điểm.

Do vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng, đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà song song với việc xử lý các vấn đề còn tồn đọng tại dự án.

218 dự án được tháo gỡ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, trong năm 2025, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 56 cuộc họp xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 250 dự án với 144.987 căn nhà. Qua đó, có 218 dự án được tháo gỡ vướng mắc với 130.314 bất động sản đã và đang được thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận. Còn 32 dự án có vướng mắc với 14.673 bất động sản, cần phải phối hợp các sở, ngành liên quan trước khi giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cấp giấy chứng nhận cho 7.831 căn nhà trong các dự án, 14.497 hồ sơ chưa ký giấy chứng nhận do đang chờ người mua nhà hoàn tất nghĩa vụ lệ phí trước bạ.

Việc cấp giấy chứng nhận cho các dự án đã góp phần tăng thu ngân sách TPHCM thông qua lệ phí trước bạ, đạt 285 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2026, riêng năm 2025 đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Tổ công tác 1645 họp để tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho cư dân.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, quá trình làm việc của Tổ công tác 1645 vẫn còn một số vướng mắc. Trong đó, việc sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ của hệ thống phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai chưa ký hợp đồng vận hành chính thức. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, một số dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết 20% quỹ nhà ở xã hội, một số chủ đầu tư chưa bàn giao đầy đủ 2% quỹ bảo trì cho ban quản trị chung cư, ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà.

Một số dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM không thể phối hợp với chủ đầu tư do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không liên hệ được hoặc không phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ theo quy định chưa tương ứng với nội dung thẩm định của cơ quan thuế.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, ông Thắng đề nghị các sở, ngành, UBND xã, phường, cơ quan thuế và các chủ đầu tư dự án nhà ở tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận và tháo gỡ khó khăn tại các dự án nhà ở thương mại. Tổ công tác 1645 tiếp tục chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan và định kỳ báo cáo UBND TPHCM.