Thúy Hiền
TPO - Thiết kế một ngôi nhà phố nhỏ, vừa đủ phòng, đủ không gian sinh hoạt, vừa giải tỏa áp lực cho cha mẹ, vừa cân bằng năng lượng và tạo sự tự do cho các con, là một bài toán không hề dễ với kiến trúc sư.

Thay vì chia tách không gian theo lối riêng biệt cứng nhắc, ngôi nhà được tổ chức theo hướng đa dụng về công năng. Mỗi khu vực đều có thể linh hoạt biến đổi, để các bạn nhỏ được tự do khám phá không gian sống của chính mình, giảm bớt cảm giác nhàm chán và bị kiểm soát.

Ngay khi bước vào nhà là khu vực để xe máy, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành góc cà phê thư giãn của cha mẹ. Với các con, nơi đây lại là chỗ vui chơi, ngồi ăn sáng hay quây quần trước khi bắt đầu một ngày mới. Phòng khách cũng vậy — vừa là nơi sinh hoạt chung, xem tivi, chơi đùa, vừa là không gian kết nối các thành viên trong gia đình.

Khu bếp – ăn không chỉ dành cho việc nấu nướng. Ở đó, cha mẹ có thể làm việc, con cái ngồi học bài, còn bữa cơm thì được chuẩn bị trong sự hiện diện ấm áp của tất cả mọi người. Mỗi không gian, dù mang nhiều hình thức sử dụng khác nhau, vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt chung.

Phòng ngủ không chỉ là nơi để ngủ, mà khi gấp gọn giường lại, nó trở thành không gian vui chơi, thư giãn cho các con. Phòng thờ cũng không đóng khung trong một chức năng duy nhất, mà còn là nơi đọc sách, uống trà, suy tư và trò chuyện trong sự lắng đọng. Mọi thứ đều linh hoạt, không cần quản lý hay áp đặt, chỉ đơn giản là cùng nhau sống.

Ngôi nhà nằm ở hướng Tây nên mặt tiền được thiết kế với hệ cửa lam cơ động, vừa che nắng hiệu quả, vừa đón gió tự nhiên. Giải pháp này không chỉ đảm bảo an toàn thoát hiểm, mà còn tạo nên sự riêng tư cần thiết cho sinh hoạt của gia chủ.

Thúy Hiền
Story Architecture
