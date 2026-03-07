Cam Ranh – 'mỏ vàng' mới của bất động sản vịnh biển

TPO - Trong “Kỷ nguyên Vịnh biển”, giá trị bất động sản ven biển không còn chỉ được đo bằng số phòng hay mật độ xây dựng, mà phụ thuộc vào cấu trúc không gian và khả năng vận hành dài hạn. Tại miền Trung, vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) đang nổi lên như một tọa độ giàu tiềm năng cho dòng sản phẩm bất động sản vịnh biển cao cấp nhờ hội tụ đồng thời lợi thế tự nhiên hiếm có và dư địa phát triển quy mô lớn.

Cấu trúc vịnh hiếm có

Khác với nhiều bãi biển mở, Cam Ranh sở hữu vịnh nước sâu tự nhiên, độ kín gió cao cùng dải cát trắng kéo dài hàng chục km. Cấu trúc địa hình này tạo nên một “mặt tiền biển” quy mô lớn hiếm thấy tại Việt Nam.

Không gian đó không chỉ phù hợp cho các khu nghỉ dưỡng truyền thống mà còn mở ra khả năng phát triển các loại hình bất động sản vịnh biển đa dạng như biệt thự biển, bến du thuyền (marina) hay các tổ hợp giải trí – thương mại ven vịnh.

﻿Vịnh Cam Ranh có cấu trúc hiếm có.

Trên thị trường quốc tế, bất động sản gắn với bến du thuyền thường có mức giá cao hơn 15–30% so với bất động sản ven biển thông thường. Theo các báo cáo nghiên cứu của Savills và Knight Frank, mức “premium” này đến từ khả năng kết nối với hệ sinh thái dịch vụ cao cấp gồm du thuyền, thương mại, ẩm thực và giải trí.

Những mô hình thành công như Dubai Marina (UAE), Port Hercule (Monaco) hay Sentosa Cove (Singapore) cho thấy khi hạ tầng du thuyền được đầu tư bài bản, giá trị bất động sản không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ cấu trúc vận hành của kinh tế biển.

Đặt trong tương quan đó, vịnh Cam Ranh được đánh giá có nhiều điều kiện tương đồng với các mô hình marina quốc tế, từ vùng nước sâu, độ kín gió cao đến cảnh quan tự nhiên còn tương đối nguyên sơ.

Hạ tầng và dư địa quy hoạch

Phát biểu tại hội thảo “Kỷ nguyên Vịnh biển – Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”, PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Cam Ranh không chỉ có bãi biển đẹp mà còn sở hữu cấu trúc không gian và điều kiện khí hậu thuận lợi, với số ngày nắng cao và ít bão. Theo ông, yếu tố này cho phép du lịch khai thác gần như quanh năm, giảm đáng kể rủi ro mùa vụ – điều có ý nghĩa quan trọng đối với các dự án bất động sản gắn với kinh tế biển.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ tại Hội thảo

Theo báo cáo khí hậu khu vực Nam Trung Bộ cho thấy Khánh Hòa có khoảng 2.600–2.700 giờ nắng mỗi năm, tương đương gần 300 ngày nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển diễn ra quanh năm.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, hạ tầng kết nối cũng đang tạo thêm lợi thế cho khu vực. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện phục vụ khoảng 8–10 triệu lượt khách mỗi năm và được quy hoạch nâng công suất lên khoảng 25 triệu lượt trong tương lai.

Khoảng cách chỉ khoảng 10 phút từ sân bay đến khu vực ven vịnh giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận, tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều điểm đến ven biển khác.

So với Nha Trang - nơi quỹ đất ven biển trung tâm đã phát triển dày đặc, Cam Ranh vẫn còn quỹ đất quy mô lớn để phát triển các tổ hợp du lịch và đô thị ven vịnh. Điều này cho phép khu vực có thể được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, thay vì hình thành các dự án rời rạc.

Sông Town (CaraWorld): bất động sản ven vịnh và kiền kề sân bay Cam Ranh được đánh giá sở hữu lợi thế kép về du lịch và đầu tư

Sự kết hợp giữa khả năng kết nối thuận tiện và quỹ đất quy mô lớn đang tạo tiền đề cho việc hình thành các tổ hợp đô thị vịnh biển tích hợp, bao gồm lưu trú, thương mại, giải trí và cộng đồng cư dân quốc tế trong cùng một cấu trúc vận hành.

Phát triển đúng tầm

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thách thức lớn nhất của Cam Ranh không phải là thiếu tiềm năng, mà là phát triển đúng tầm. Ông cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ giá trị chiến lược của vịnh biển và cảng biển tại Cam Ranh, từ đó khai thác hiệu quả không gian ven bờ và mặt nước cho các hoạt động dịch vụ – thương mại, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế du lịch biển và du thuyền cao cấp.

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam ngày càng gia tăng, nhu cầu sở hữu căn nhà ven biển cũng trở nên rõ nét hơn. Cam Ranh vì thế không chỉ hướng tới khách quốc tế mà còn là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trong nước đang tìm kiếm tài sản tích lũy dài hạn gắn với phong cách sống.

Bãi Dài Cam Ranh, điểm đến nổi bật với cảnh biển trong xanh và thơ mộng

Một số dự án quy mô lớn tại khu vực được kỳ vọng sẽ góp phần định hình thị trường bất động sản vịnh biển. Trong đó, CaraWorld với quy mô gần 800 ha được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp lưu trú, giải trí, thương mại và dịch vụ biển.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, dòng tiền có xu hướng quay trở lại những sản phẩm có giá trị thực và khả năng vận hành bền vững. Cam Ranh hiện hội tụ nhiều yếu tố nền tảng như cấu trúc vịnh đặc biệt, hạ tầng kết nối thuận lợi và quỹ đất phát triển quy mô lớn.

Phối cảnh đại đô thị CaraWorld với định hướng thủ phủ giải trí vịnh biển tại Cam Ranh

Trong tầm nhìn dài hạn, khu vực này được kỳ vọng có thể trở thành một trung tâm

bất động sản vịnh biển mới của Việt Nam, gắn với nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền và các hoạt động giải trí ven vịnh.