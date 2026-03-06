Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Lam Sơn Sao Vàng – An toàn đầu tư - Sở hữu hôm nay, đón đầu giá trị tương lai

P.V

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc mạnh mẽ, những dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch luôn trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư. Khu đô thị mới Sao Mai – Lam Sơn Sao Vàng do Tập đoàn Sao Mai phát triển đang nổi lên như một tâm điểm mới tại Thanh Hóa nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án an toàn và giàu tiềm năng tăng trưởng.

image001-216.jpg
Đón đầu tương lai

Điểm nổi bật của dự án chính là sổ đỏ riêng từng nền, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Điều này giúp khách hàng sở hữu tài sản hợp pháp ngay từ đầu, đồng thời dễ dàng chuyển nhượng, thế chấp hoặc xây dựng theo quy hoạch.

image003-4624.jpg
Điểm nhấn phát triển tại trung tâm Lam Sơn – Sao Vàng

Không chỉ vậy, dự án còn được Sở Xây dựng Thanh Hóa xác nhận đủ điều kiện mở bán, sau khi hoàn tất các yêu cầu khắt khe về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm sự minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

Lam Sơn Sao Vàng sở hữu quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, nằm trong khu vực đang phát triển năng động của Thanh Hóa – địa phương đang vươn lên mạnh mẽ với sự bứt phá về công nghiệp, hạ tầng giao thông và du lịch. Sự phát triển này đang kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, kinh doanh và đầu tư bất động sản.

image005-328.jpg
Dòng vốn thị trường đang hướng về Khu đô thị mới Sao Mai – Lam Sơn Sao Vàng

Với pháp lý rõ ràng, sổ đỏ từng nền và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, Khu đô thị mới Sao Mai – Lam Sơn Sao Vàng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững và gia tăng giá trị trong tương lai.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
PHÒNG KINH DOANH BĐS - TẬP ĐOÀN SAO MAI
ĐC: 326 Hùng Vương, phường Long Xuyên, An Giang 0939 100 699 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BĐS TẠI THANH HÓA
ĐC: Quốc lộ 47, KĐT Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng, xã Sao Vàng, Thanh Hóa 0886 066 222

P.V
#Khu đô thị mới Sao Mai – Lam Sơn Sao Vàng #Bất động sản sân bay #Bất động sản Lam Sơn – Sao Vàng

Cùng chuyên mục