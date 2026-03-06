Sáng mai diễn ra Hội thảo ‘Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền’

TPO - Vào lúc 8h30 sáng mai (7/3), Báo Tiền Phong phối hợp với KN Holdings và CaraWorld tổ chức Hội thảo: “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền” tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội với sự tham gia của các cơ quan chức năng, chuyên gia kinh tế và hàng trăm nhà đầu tư.

Trong những năm gần đây, các đô thị ven biển trên thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi kinh tế vịnh biển và hệ sinh thái cảng du thuyền - giải trí - nghỉ dưỡng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch và bất động sản cao cấp.

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có của vịnh Cam Ranh, một trong những vịnh biển kín gió và đẹp hàng đầu khu vực, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào xu hướng phát triển này, từng bước hình thành những tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển đẳng cấp quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Báo Tiền Phong phối hợp cùng KN Holdings và CaraWorld tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”.

Hội thảo hôm nay được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, các tổ chức tư vấn quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhìn nhận: Xu hướng phát triển cảng du thuyền và kinh tế vịnh biển trên thế giới; Cơ hội phát triển mô hình cảng giải trí du thuyền tại Việt Nam và tiềm năng hình thành hệ sinh thái trải nghiệm biển cao cấp tại CaraWorld Cam Ranh.

Tham dự hội thảo với sự tham gia của nhiều khách mời:

Ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bà Phan Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu.

TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.