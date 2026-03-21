Nhà trong ngõ đón nắng vào nhà với khe thoáng, gốc hở

TPO - Ngôi nhà trong ngõ với mặt tiền bình dị nhưng bên trong rộng rãi đầy chất thơ, không gian an lạc và tinh tế như một phòng trưng bày nghệ thuật.

Ngôi nhà nằm trong một con hẻm tại Yên Mỹ (Hà Nội), với một khu vườn xinh đẹp phía trước và các khoảng hở để đón nắng vào trong nhà, không gian nơi này giống như một bức tranh dung dị và bình yên.

Ngôi nhà mang vẻ hoài cổ với tường vàng, gỗ màu trầm, nội thất gỗ kiểu dáng cũ. Từ ngoài vào trong, không gian còn được lấp đầy bởi những bức tranh, tượng, đôn kệ, chum, niêu, bình hoa và các con giống đá.

Dù không gian được tổ chức giống hầu hết các ngôi nhà phố như, khu vực sinh hoạt chung dưới tầng trệt với phòng khách và bếp, khu vực riêng tư phía tầng trên. Nhưng chính màu sắc và cá tính riêng của chủ nhà đã làm cho không gian một sự khác biệt đáng quý.

Ảnh: hoangle - chimnonstudio.