Hà Tĩnh:

Đất nông thôn vùng quê bất ngờ 'sốt', ô tô đổ về kín đường

Hoài Nam
TPO - Những ngày gần đây, khu vực quy hoạch khu dân cư tại thôn Trung Vân (xã Xuân Hải cũ, nay là xã Đan Hải, Hà Tĩnh) bất ngờ trở nên nhộn nhịp khi môi giới tìm đến, ô tô nối đuôi đậu kín đường.

Ghi nhận trong khoảng 3 ngày qua, dọc các tuyến đường dẫn vào khu quy hoạch dân cư tại thôn Trung Vân (xã Đan Hải, Hà Tĩnh), hàng chục ô tô nối đuôi nhau, đậu kín hai bên. Nhiều nhóm người tụ tập thành từng cụm, cầm bản vẽ quy hoạch để trao đổi, hỏi giá và khảo sát vị trí các lô đất. Đáng chú ý, khu vực xung quanh vẫn chủ yếu là cánh đồng lúa và khu dân cư hiện hữu.

Theo tìm hiểu, dự án được phân lô với hơn 180 lô đất liền kề, diện tích từ 132m² đến 211m². Giá chào bán phổ biến khoảng 16,5 triệu đồng/m²; một số lô có vị trí đẹp như hai mặt tiền hoặc nằm trên trục đường chính được đẩy lên khoảng 17,5 triệu đồng/m².

Để thu hút người mua, nhiều môi giới đưa ra thông tin khu đất nằm gần trung tâm TP Vinh cũ, nơi đang có nhiều dự án lớn triển khai. Ngoài ra đầu tư sẽ sinh lời, tăng giá trị vì hạ tầng kết nối Nghệ An - Hà Tĩnh trong tương lai. Thậm chí, có môi giới còn cho rằng mức giá hiện tại vẫn “mềm” so với khu vực lân cận và liên tục thúc giục khách xuống tiền sớm để tránh “hết suất”.

Ô tô đậu kín đường, tạo cơn sốt đất vùng quê.

Không chỉ dừng lại ở việc chào bán, một số môi giới còn khẳng định mỗi ngày có hàng chục giao dịch thành công, góp phần tạo tâm lý “sốt đất”. Tại khu vực, các điểm giao dịch tạm thời cũng được dựng lên bằng container để phục vụ việc mua bán.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, nhiều người dân vẫn tỏ ra thận trọng. Chị T., một người đến xem đất, cho biết dù nghe thông tin khu vực có tiềm năng phát triển nhưng mức giá hiện tại được cho là khá cao so với mặt bằng chung, nhất là khi khu vực vẫn mang tính chất nông thôn, hạ tầng và các dự án lớn chưa hiện hữu rõ ràng.

Việc lượng lớn người dân và môi giới đổ về trong thời gian ngắn, cùng với các thông tin quy hoạch, hạ tầng được lan truyền, đã khiến thị trường khu vực có dấu hiệu “nóng” lên bất thường. Nhiều người dân địa phương cho biết, giá đất tăng nhanh khiến những người có nhu cầu thực cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Số lượng người đến xem đất đông, chủ yếu là môi giới đầu cơ đất.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện chính quyền địa phương cho biết khu đất đã được giao cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và triển khai dự án khu dân cư theo đúng quy định. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày mở bán, lượng người đổ về tăng đột biến, trong đó phần lớn là “cò" đất.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, chính quyền địa phương cho hay, đang theo dõi sát tình hình, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tránh phát sinh những hệ lụy không mong muốn.

#Hà Tĩnh #Những ngày gần đây #khu vực quy hoạch khu dân cư tại thôn Trung Vân (xã Xuân Hải cũ #thôn Trung Vân #đất nông thôn #cò đất #sốt đất Hà tĩnh

