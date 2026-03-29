TPHCM:

Nộp thêm tiền, hàng trăm căn hộ và nhà thấp tầng sẽ được cấp sổ

Duy Quang
TPO - Dự án Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng do Công ty CP Khải Huy Quân làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ hồng cho 570 căn hộ. Tương tự, dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè do Công ty CP địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ cho 58 căn nhà thấp tầng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ Florita.

Theo đó, dự án chung cư lô A1 (Florita) thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM do Công ty CP Khải Huy Quân làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 Block quy mô 18 tầng và một hầm. Florita có 570 căn hộ ở và 115 căn thương mại dịch vụ, officetel. Chủ đầu tư đang đề nghị cấp giấy chứng nhận 570 căn hộ ở cho người mua nhà.

Theo báo cáo, dự án đang gặp một số vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh chức năng của tầng 3 dự án và vướng mắc một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường.

Sau khi nghe báo cáo, Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ của người dân, giữ lại phần thương mại dịch vụ của dự án đến khi chủ đầu tư thực hiện các thủ tục như nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

Tổ công tác 1645 cũng đã họp bàn và tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè, TPHCM do Công ty CP địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

58 căn nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè, TPHCM cũng được cấp sổ.

Dự án có quy mô 58 căn nhà thấp tầng. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 58 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục để hoàn chỉnh pháp lý dự án. Đồng thời chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) để nhanh chóng cấp sổ hồng cho người dân.

Duy Quang
